5 hırsızlık olayının şüphelisi gözaltında

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA’da, 1 okul ile 4 işyerinden bilgisayar, bilgisayar malzemeleri ve para çaldığı iddia edilen H.D. (26), polis tarafından yakalandı. H.D. adliyeye sevk edildi.

8 Aralık gecesi merkez Osmangazi ilçesinde 4 ayrı iş yerine pencereden giren kimliği belirsiz bir kişi, içeriden 30 bin TL değerindeki PC ana kart, hafıza kartları, nakit para ve çeşitli marka 5 laptop çaldı. Güvenlik kameralarından hırsızlık şüphelisinin H.D. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan H.D.’nin sorgusunda 15 Aralık’ta Nilüfer ilçesindeki bir özel okuldan 3 laptopun çalınması olayını da gerçekleştirdiği tespit edildi. H.D. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.



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