5 hasta mülteci morga kapatıldı!



T24- Bulgaristan'dan sınırı geçmeye çalışırkan yakalanan 5 mülteci, soğuk yanıkları nedeniyle Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane tarafından tedavi edilmeyen mülteciler, morgdaki bir odaya kondu. Yaklaşık bir hafta boyunca morgda kalan mültecilere yapılanlar için İnsan Hakları Derneği çalışanı Gönül Sonbahar Erdem "Mesleğinin gerekliliklerini yerine getirmeyen Başhekim Ahmet Yaser Müslümanoğlu başta olmak üzere olayın sorumlularının hesap vermesi için uğraşacağız” dedi.

Miyambarli İqbal Yoseen, Azim Arsil, Burmalı Samiha Liyakata, Muhommad Abdülrahim ve Somalili Asım Abbasi… 5’nin yolu Edirne'de, Bulgaristan sınırında kesişmişti; ‘yeni bir hayat’ için Avrupa’ya gitmek için kışın ortasında, zemheri soğukta yollara düşmüşlerdi. Zeynep Kuray'ın Fırat Haber Ajansı'nda yayımlanan haberine göre, sınırda güvenlik güçleri tarafından bulunduklarında 5 kaçak mülteci donmak üzereydi.

Edirne'de tedavileri yapılmayan göçmenler, İstanbul Aksaray Yabancılar Şubesi’ne getirildi. Buradan 5 mülteci Bağcılar Polis Karakolu'na götürüldü. Karakolda kayıtları alınan ve soğuk yanığı nedeniyle elleri ve ayakları kangren olan göçmenler, tedavi edilmek üzere Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak Başhekim Ahmet Yaser Müslümanoğlu’nun emriyle acil tıbbi müdahale edilmesi gereken mülteciler hastane güvenliği tarafından morgdaki bir odaya konuldu. Olaydan haberdar olan İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi harekete geçti ve tedavi konusunda sözler aldı, fakat buna rağmen sadece pansuman yapmakla yetindiler. Acil durumdaki hastalar hala aynı morg odasında tutuluyor.



Hastanede yer yokmuş!





Bağcılar Devlet Hastanesi yönetici ve doktorlarının göz yumduğu skandala sadece nöbetçi idari memur Yalçın Sosyal isyan etti, ancak onun elinden bir şey gelmiyordu. ANF’ye konuşan nöbetçi idari memur Yalçın Sosyal mültecilerin muhtemelen Pazar günü geldiğini anlatarak mültecilere ilişkin şu bilgileri verdi:

“Sanıyorum Somalili olan ilk önce geldi, daha sonra diğerlerinin nasıl geldiğini bilmiyorum, ancak tedavi edilmeyerek morgda bir odada tutuldular. İnsan hakları savunucuları aramasaydı mültecilerin morgda tutulduklarını öğrenemeyecektim. Bu haberi aldıktan sonra mültecilerin yaklaşık 5 gündür aşağıda morg kısmında bir odada tutulduklarını öğrendim. Baktım; durum içler acısı, adamların ayakları elleri soğuk yanığı, yara bere içerisinde.

Konuştukları dili de anlamadığım için dertlerini kavrayamadım. Sonra yukarıya gidip tekrar bilgi edindim; bana dediler ki: ‘Bağcılar karakolu gelmiş, ancak adamların halini gördüklerinde bu şekilde alamayacaklarını, tedavi olmaları gerektiğini başhekime söylemişler. Başhekim Ahmet Yaser Müslümanoğlu ise hastanede ‘yer yok’ diyerek adamları bu şekilde bırakmış. ‘Bizde iki üç yatak var, ancak onları acil hastalar için kullanıyoruz’ demiş. Polis de çekip gitmiş.”



Elleri ve ayakları kesilebilir





Mültecilerin ayaklarının ve ellerinin ampüte olduğuna dikkat çeken Sosyal; “Muhtemelen ayakları ve elleri kesilecek, ben öyle duydum” bilgisini verdi. Daha önceki başhekim döneminde böyle bir insanlık dışı bir uygulamaya tanık olmadığını hatırlatan Sosyal, “Eğer onlarda o da yoksa neden başka bir hastaneye sevk etmiyorlar? Bu kadar acil bir durumda olan hastalar bu şekilde bırakılır mı? Sen başhekimsen valiyi ara, kaymakamı ara, bir şey yap, bu nasıl bir hekimlik?” tepkisini gösterdi.

Konuyla ilgili bilgi almak üzere aradığımız Bağcılar Polis Merkezi’nde görevli bir memur ise suçu başhekime attı. Mülteciler bir hafta önce geldiğini söyleyen polis “Onları biz almadık. Bir taksi onları bu halde hastaneye bırakmış. Biz nereden geldiklerini, nasıl bu duruma düştüklerini bilmiyoruz. Bize verilen tek bilgi Edirne’de ikamet ettikleri, vize sürelerinin dolmadığı. Ama içinde bulundukları sağlık sorununun sorumluluğu bizde değil, tutuldukları hastanenin başhekimliğindedir” görüşünü savundu.

Ancak polis memurunun aksine İHD’ye konuşan bir polis komiseri ise 5 mültecinin Aksaray'dan kendilerine getirildiğini ve onları hastaneye sevk ettiklerini söyledi. İhbarı dün aldıklarını söyleyen İHD aktivisti ve çalışanı Gönül Sonbahar Erdem “Mültecilerin soğuk yanığı nedeniyle, ayakları ve ellerinin kesilmesi olasılığına rağmen ameliyat edilmeleri gerekirken, hastane yönetimi tedaviye yanaşmamıştır. Karakol yetkilileri de tedavi yapılmadan mültecileri teslim almak istemediklerini ifade etmişlerdir” şeklinde konuştu.

Olayın üstüne gittikten ve basını harekete geçirdikten sonra hastaların Hariciye bölümüne kayıtlarının yapıldığını belirten Erdem “Bize yarından itibaren tedavilerine başlanacağı söylendi. Ancak bırakın mesleğini, insan olmanın gereklerini bile yerine getirmeyen Başhekim Müslümanoğlu başta olmak üzere olayın sorumlularının hesap vermesi için uğraşacağız” dedi.