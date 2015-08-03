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Dünya

5 haftanın ardından açılan Yunanistan borsası dibe vurdu

Yunanistan borsası beş haftanın ardından tarihin en sert gerilemesini yaşadı

03 Ağustos 2015 14:36

Yunanistan borsası beş haftalık aranın ardından açıldı. Atina borsası yüzde 23'lük düşüşle tarihinin en sert gerilemesini yaşadı. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, Atina borsası açılır açılmaz yatırımcılar ellerindeki hisseleri satışa geçti. Yatırımcıların özellikle bankacılık hisselerinde yoğun satış yaptığı görüldü. Bankacılık hisselerindeki satışlar nedeniyle kayıp yüzde 30'u aştı.

Uzmanlar, Atina borsasının tarihinin en sert gününü yaşadığını ifade ediyor.

Yunanistan'ın en büyük bankası National Bank of Greece'de ilk işlemlerde yüzde 30'a yakın değer kaybı görüldü.
Borsada en son işlem 26 Haziran'da yapılmıştı.

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