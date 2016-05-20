5 haftalık bebeğe maç bileti kesildi

Premier League’de son hafta oynanan Stoke City – West Ham maçına 5 aylık bebeğiyle giden genç kadına bilet kesildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Stoke City sözcüsü “Stadyum lisans kurallarına göre tüm seyircilerin bilet parası ödemesi gerekir. Bu bebek de 11 yaş altı kategorisine alınarak fiyatlandırılmış” dedi.

Anne Aimee Adams ise “Ona herhangi bir koltuk gerekmezken, 11 yaş altı çocuklara uygulanan bilet tarifesine maruz bırakıldık” ifadelerini kullandı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Stoke City taraftarı olan Aimee Adams isimli kadın maça 5 haftalık bebeğiyle gelince bilet kesilmek istendi. Görevlilerin bebeği Luna için de bilet alması gerektiğini söylemesi üzerine büyük şok yaşayan Aimee, 14 pound daha ödemek zorunda kaldı.

"10 yaşındaki bir çocuktan aynı paranın alınması delilik "

Aimee konuyla ilgili “Ben son maçı izlemek istedim. Bebeğimden ayrılmak da istemediğim için yanımda getirdim. Ona herhangi bir koltuk gerekmezken, 11 yaş altı çocuklara uygulanan bilet tarifesine maruz bırakıldık. Bu gerçekten çok şaşırtıcıydı. Bunun saçma olduğunu söylememe rağmen ödemek zorunda olduğum konusunda oldukça ısrar edildi. Bu fiyat stratejisi gerçekten anlamsız. Maçla ilgili herhangi bir fikri olmayan bebekle, 10 yaşındaki bir çocuktan aynı paranın alınması delilik” diye konuştu.

" Hiç böyle bir şey duymadım "

Konuyu öğrenen Stoke City sözcüsü ise, “Stadyum lisans kurallarına göre tüm seyircilerin bilet parası ödemesi gerekir. Bu bebek de 11 yaş altı kategorisine alınarak fiyatlandırılmış” ifadelerini kullandı.

Daha önce böyle bir şey görmediğini söyleyen Kulübün taraftarlar derneği başkanı Angela Smith "Kulüple temasa geçip konuyla ilgili fikirlerini alacağım” dedi.

5 haftalık Luna 14 pound vererek gittiği maçta 3 gol görmüş oldu. Stoke City West Ham'ı 2-1 mağlup etti.