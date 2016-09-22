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Spor

5 haftada 7 gol atan Messi'ye nazar değdi

Messi, Barcelona'nın Atletico Madrid'i konuk ettiği maçın 57. dakikasında sakatlandı

22 Eylül 2016 16:23

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 5. haftasında Atletico Madrid'i konuk eden Barcelona, hem puanları kaybetti hem de dünya yıldızı Lionel Messi'yi.

Barcelona ile Atletico Madrid 1-1 berabere kaldı. Nou Camp'ta 90 bin futbolseverin izlediği karşılaşmada daha atak futbol sergileyen Barcelona, 41. dakikada Rakitic'in golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmaya çok iyi başlayan ve sahadaki en etkili futbolcu olan Lionel Messi 57. dakikada sakatlanarak kendini yere bıraktı.

Sakatlandıktan sonra bir süre kendisini deneyen Messi, oyuna devam edemeyeceğini anlayınca teknik direktör Luiz Enrique'ye, "Beni değiştirin" işaretini yaptı.

Arjantinli yıldız 59. dakikada yerini Arda Turan'a bıraktı. Arda, oyunda kaldığı süre içinde son derece istekli ve gayretli göründü.

Messi'nin çıkması oyundaki dengeleri Atletico Madrid lehine değiştirdi. Konuk ekip, 61. dakikada Angel Correa'nın golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

Karşılaşma 1-1 sona ererken, Barcelona puanını 10'a, Atletico Madrid ise 9'a çıkardı. Maç sonrası yapılan açıklamada Messi'nin 3 hafta forma giyemeyeceği duyuruldu. Messi, gerida kalan 5 haftada La Liga'da 4, Şampiyonlar Ligi'nde de 3 gole imza atmıştı

 

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