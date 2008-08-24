5 hafta sonra geliyorlar

Fenerbahçe'de tedavileri süren futbolculardan Tümer'in 3, Deivid ve Vederson'un 5 hafta içinde takımla çalışmalara başlayacağı açıklandı.



Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, bu 3 oyuncunun Almanya'nın Münih kentinde kontrolden geçtiği belirtilerek, Deivid'in bu kontrollerde küçük bir operasyon geçirdiği ve Brezilyalı futbolcunun ayağındaki çivinin alındığı bildirildi.



Açıklamada, Tümer'in 3, Deivid ve Vederson'un ise 5 hafta içinde takımla çalışmalara başlayacağı kaydedildi.



PARTİZAN HAZIRLIKLARI

Öte yandan Turkcell Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gaziantepspor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, 27 Ağustos Çarşamba günü Sırbistan'ın Partizan takımı ile İstanbul'da yapacağı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.



Samandıra Tesisleri'nde yapılan antrenmanın başında, teknik direktör Luis Aragones futbolcularıyla 25 dakika sahada toplantı yaptı. Toplantının ardından maçta forma giyen futbolcular, kondisyoner Carlos Cascallana yönetiminde yenileme idmanı yaparak, tesislere gitti. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından minyatür kalelere dönüşümlü olarak şut çektiler. Sarı-lacivertliler, minyatür kale ve dar alanda yaptıkları maçlarla idmanı tamamladı. Çalışmanın son bölümünde sağ ayak üst adalesinden sakatlık geçiren Semih, çalışmayı tamamlayamadı.



İdmana katılmayan Selçuk ve Edu'nun tesislerde çalıştığı bildirildi.

