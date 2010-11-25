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5. HAFTA MAÇLARI TAMAMLANDI ANKARA (A.A)

25 Kasım 2010 02:20

-5. HAFTA MAÇLARI TAMAMLANDI ANKARA (A.A) - 25.11.2010 - Futbolda, Avrupa Şampiyonlar Ligi A, B, C ve D gruplarında 5. hafta maçları tamamlandı. A Grubu'nda Tottenham ve İnter, B Grubu'nda Schalke 04 ve Lyon, C Grubu'nda Manchester United ve Valencia, D Grubu'nda Barcelona gruplardan çıkmayı garantiledi. Gruplarda alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle: -SONUÇLAR- -A GRUBU- İnter - Twente........................: 1-0 Tottenham - Werder Bremen.............: 3-0 -B GRUBU- Shalke 04 - Lyon......................: 3-0 Hapoel Tel Aviv - Benfica.............: 3-0 -C GRUBU- Rangers - Manchester United...........: 0-1 Valencia - Bursaspor..................: 6-1 -D GRUBU- Rubin Kazan - Copenhagen..............: 1-0 Panathinaikos - Barcelona.............: 0-3 -PUAN DURUMLARI- -A GRUBU- TAKIMLAR                O    G    B    M    A    Y    P -------------------------------------------------------- 1. Tottenham Hotspur*   5    3    1    1   15    8   10 2. İnter*               5    3    1    1   12    8   10 3. Twente               5    1    2    2    6    8    5 4. Werder Bremen        5    0    2    3    3   12    2 -B GRUBU- TAKIMLAR                O    G    B    M    A    Y    P -------------------------------------------------------- 1. Schalke 04*          5    3    1    1    8    2   10 2. Lyon*                5    3    0    2    9    8    9 3. Benfica              5    2    0    3    6   10    6 4. Hapoel Tel Aviv      5    1    1    3    5    8    4 -C GRUBU- TAKIMLAR                O    G    B    M    A    Y    P -------------------------------------------------------- 1. Manchester United*   5    4    1    0    6    0    13 2. Valencia*            5    3    1    1   14    3    10 3. Rangers              5    1    2    2    2    5     5 4. Bursaspor            5    0    0    5    1   15     0 -D GRUBU- TAKIMLAR                O    G    B    M    A    Y    P -------------------------------------------------------- 1. Barcelona*           5    3    2    0    12   3   11 2. Copenhagen           5    2    1    2     4   4    7 3. Rubin Kazan          5    1    3    1     2   2    6 4. Panathinaikos        5    0    2    3     1  10    2 (Not: * işareti, takımın gruplardan çıkmayı garantilediğini gösteriyor.)

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