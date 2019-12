-5. HAFTA MAÇLARI TAMAMLANDI ANKARA (A.A) - 25.11.2010 - Futbolda, Avrupa Şampiyonlar Ligi A, B, C ve D gruplarında 5. hafta maçları tamamlandı. A Grubu'nda Tottenham ve İnter, B Grubu'nda Schalke 04 ve Lyon, C Grubu'nda Manchester United ve Valencia, D Grubu'nda Barcelona gruplardan çıkmayı garantiledi. Gruplarda alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle: -SONUÇLAR- -A GRUBU- İnter - Twente........................: 1-0 Tottenham - Werder Bremen.............: 3-0 -B GRUBU- Shalke 04 - Lyon......................: 3-0 Hapoel Tel Aviv - Benfica.............: 3-0 -C GRUBU- Rangers - Manchester United...........: 0-1 Valencia - Bursaspor..................: 6-1 -D GRUBU- Rubin Kazan - Copenhagen..............: 1-0 Panathinaikos - Barcelona.............: 0-3 -PUAN DURUMLARI- -A GRUBU- TAKIMLAR O G B M A Y P -------------------------------------------------------- 1. Tottenham Hotspur* 5 3 1 1 15 8 10 2. İnter* 5 3 1 1 12 8 10 3. Twente 5 1 2 2 6 8 5 4. Werder Bremen 5 0 2 3 3 12 2 -B GRUBU- TAKIMLAR O G B M A Y P -------------------------------------------------------- 1. Schalke 04* 5 3 1 1 8 2 10 2. Lyon* 5 3 0 2 9 8 9 3. Benfica 5 2 0 3 6 10 6 4. Hapoel Tel Aviv 5 1 1 3 5 8 4 -C GRUBU- TAKIMLAR O G B M A Y P -------------------------------------------------------- 1. Manchester United* 5 4 1 0 6 0 13 2. Valencia* 5 3 1 1 14 3 10 3. Rangers 5 1 2 2 2 5 5 4. Bursaspor 5 0 0 5 1 15 0 -D GRUBU- TAKIMLAR O G B M A Y P -------------------------------------------------------- 1. Barcelona* 5 3 2 0 12 3 11 2. Copenhagen 5 2 1 2 4 4 7 3. Rubin Kazan 5 1 3 1 2 2 6 4. Panathinaikos 5 0 2 3 1 10 2 (Not: * işareti, takımın gruplardan çıkmayı garantilediğini gösteriyor.)