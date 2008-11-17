5. hafta görünümü



Beko Basketbol Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlanırken, Fenerbahçe Ülker, bu haftayı da averajla lider olarak tamamladı.



Sarı-lacivertliler, derbi maçta Beşiktaş Cola Turka'yı 74-57 gibi farklı bir skorla geçerek, puanını 10'a çıkardı ve bu hafta da averajla ilk sırada yer aldı.



Ligin diğer yenilgisiz takımı Türk Telekom ise sahasında konuk ettiği Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 95-89'luk skorla yenerek 10 puan ve averajla 2. sıraya yükseldi.



Haftanın en önemli karşılaşmasında Efes Pilsen ile Galatasaray Cafe Crown karşı karşıya geldi. Bu maça kadar yenilgisi bulunmayan rakibini 91-84 yenen Efes Pilsen, hem rakibine ilk yenilgisini tattırdı, hem de puan cetvelinde 9 puan ve averajla rakibinin önünde 3. sırada yer aldı.



5. hafta alınan sonuçlar, gelecek haftanın programı ve puan durumu şöyle:



Türk Telekom - Mersin Büyükşehir Belediyesi: 95-89



Antalya Büyükşehir Belediyesi - Casa TED Ankara Kolejliler: 99-80



Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi - Erdemirspor: 74-73



Galatasaray Cafe Crown - Efes Pilsen: 81-94



Darüşşafaka Cooper Tires - Kepez Belediyesi: 75-54



Banvit - Pınar Karşıyaka: 100-91



Aliağa Petkim ? OYAK Renault: 79-89



Fenerbahçe Ülker - Beşiktaş Cola Turka: 74-57



-6. HAFTA-



Beko Basketbol Ligi'nin 6. haftasında ise Kepez Belediyesi-Antalya Büyükşehir Belediyesi, Casa TED Ankara Kolejliler-Banvit, Erdemirspor-Galatasaray Cafe Crown, Mersin Büyükşehir Belediyesi-Darüşşafaka Cooper Tires, Beşiktaş Cola Turka-Aliağa Petkim, OYAK Renault-Türk Telekom, Pınar Karşıyaka-Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi, Efes Pilsen-Fenerbahçe Ülker karşılaşmaları yapılacak.



-PUAN DURUMU-







TAKIMLAR O G M A Y P



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1-Fenerbahçe Ülker 5 5 0 393 292 10



2-Türk Telekom 5 5 0 394 340 10



3-Efes Pilsen 5 4 1 429 372 9



4-Galatasaray Cafe Crown 5 4 1 420 373 9



5-Darüşşafaka Cooper Tires 5 3 2 368 348 8



6-Banvit 5 3 2 432 419 8



7-Antalya Büyükşehir Belediyesi 5 3 2 393 388 8



8-OYAK Renault 5 3 2 367 394 8



9-Pınar Karşıyaka 5 2 3 393 398 7



10-Mersin Büyükşehir Belediyesi 5 2 3 405 406 7



11-Aliağa Petkim 5 2 3 382 388 7



12-Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi 5 2 3 383 403 7



13-Erdemirspor 5 1 4 320 339 6



14-Beşiktaş Cola Turka 5 1 4 360 389 6



15-Casa TED Ankara Kolejliler 5 0 5 320 406 5



16-Kepez Belediyesi 5 0 5 311 415 5







