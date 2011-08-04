-5 HAFTA ASLANLARLA AYNI KAFESTE YAŞAYACAK KİEV (A.A) - 03.08.2011 - Ukrayna'da bir hayvanat bahçesi görevlisi, 5 hafta aslanlarla aynı kafeste yaşayacak. Halkın dikkatini çekmek için dün aslanların kafesine giren Aleksandır Fliçenko, hayvanat bahçesinin büyütülmesi için kaynak bulmak amacıyla 35 gününü bir dişi ve bir erkek aslanla geçirecek. 40 yaşındaki bakıcı Fliçenko, ülkenin batısındaki Vassilivka kentindeki özel hayvanat bahçesinin internet sitesinde yaptığı yazılı açıklamada, "Bu proje için davranışımın ve iyimserliğimin halk tarafından anlaşılmasını umut ediyorum" ifadesini kullandı. Fliçenko yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada da duş yapmak ve tuvalet ihtiyacını karşılamak için kafesten çıkacağını ancak Samson ve Katia adındaki iki aslanla aynı kafeste uyuyacağını belirtti.