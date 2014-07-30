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5 günlük bayram tatilinde yollar kana bulandı; 92 ölü, 657 yaralı

Ramazan Bayramı'nın başladığı 25 Temmuz tarihinden itibaren, Türkiye genelinde meydana gelen trafik kazalarında 92 kişi öldü, 657 kişi de yaralandı

30 Temmuz 2014 02:41

Ramazan Bayramı başladığı 25 Temmuz'dan itibaren yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 92 kişi öldü, 657 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, göre, 25 Temmuz Cuma günü yaşanan trafik kazalarında 14 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Ülke genelinde 26 Temmuz Cumartesi günü meydana gelen kazalarda ise 16 kişinin ölümü, 212 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı.

27 Temmuz arife günü meydana gelen kazalarda, 22 kişi öldü, 164 kişi yaralandı.

Bayramın birinci gününde yaşanan kazalarda ise 17 kişi yaşamını yitirdi, 116 kişi yaralandı.

Bayramın ikinci günü olan 29 Temmuz Salı günü saat 18.30 itibarıyla yaşanan kazalarda 23 kişi hayatını kaybetti, 125 kişi yaralandı.

Buna göre yurt genelinde 5 günde meydana gelen trafik kazalarında 92 kişi öldü, 657 kişi yaralandı.

 

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