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5 gündür kayıp olan genç, kömürlükte intihar etmiş

Gökhan YALKALK/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı İlçesi MHP eski İlçe Başkanı Musa Serbest'in 5 gün önce ortadan kaybolan oğlu 24 yaşındaki Behlül Can Serbest, evlerinin kömürlüğünde tavana iple asılı halde ölü bulundu

13 Eylül 2017 16:32

Gökhan YALKALK/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Torbalı İlçesi MHP eski İlçe Başkanı Musa Serbest\'in 5 gün önce ortadan kaybolan oğlu 24 yaşındaki Behlül Can Serbest, evlerinin kömürlüğünde tavana iple asılı halde ölü bulundu. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinde Serbest\'in intihar ettiği alaşıldı.
Torbalı\'daki bir ambalaj fabrikasında işçi olarak çalışan Behlül Can Serbest, geçen 8 Eylül\'de ortadan kayboldu. Geçen ay da ortadan kaybolan ve bir süre sonra Konya\'da bulunan Serbest\'in, MHP eski İlçe Başkanı olan babası Musa Serbest, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Serbet\'in bulunması için çalışma başlatırken, komşuları bugün saat 09.00 sıralarında Serbest Ailesi\'nin Muratbey Mahallesi\'ndeki evlerinin bahçesindeki kömürlükten koku geldiğini farketti. Komşularının uyarısı üzerine kömürlüğü kontrol eden yakınları, Serbest\'i tavana iple asılı halde ölü buldu. Durum, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bildirdi. Sevk edilen polis ekipleri, bir süredir psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen Serbest\'in intihar ettiğini kanaatine vardı.
Polis ve savcının olay yerindeki incelemeleri sırasında Serbest\'in yakınları gözyaşlarına boğuldu. Serbest\'in cesedi kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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