5 gündür bebek ölmedi

T24 - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, yapılan yardımlar ve İİT’nin koordinasyonu sayesinde, 25 Ağustos’tan itibaren beslenme yetersizliğine bağlı bebek ölümlerinin sıfıra indiğini, eylül içinde de ‘acil durumdan, iyileşme durumuna’ geçileceğini söyledi.

İhsanoğlu, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın başlattığı tarihe geçecek kampanyanın birçok İslam ülkesinin harekete geçmesini sağladığını da vurguladı. Toplanan yardımın yaklaşık 500 milyon doları bulduğunu belirten İhsanoğlu’nun değerlendirmeleri şöyle:

'25 kampa ulaştık'

Şu an 3 milyon Somali vatandaşı felaketten etkilenirken, çoğu yaşlı ve kadın 1 milyonun üzerinde kişi evlerinden uzakta Mogadişu etrafındaki kamplarda yaşıyor. Temmuz ayından beri İİT olarak bu felaketle mücadelede şu 3 hedefi belirledik; 1-Sivil Toplum Örgütlerini (STÖ) sahada harekete geçirmek, 2- Üye ülkeleri harekete geçirmek, 3- Uluslararası toplumu harekete geçirmek. 28 Temmuz’da İstanbul’da topladığımız 20 STÖ ile felaketle mücadele koalisyonu kurmayı başardık. Bu koalisyonu resmiyete bağladık. Böylece İİT’nin resmi bir organı haline geldi. Bu sayede Mogadişu’nun etrafındaki 25 kampın tümüne ulaştık. Bu kampların bütün ihtiyaçlarını koalisyonumuz temin ediyor. Sağlık kurumlarını yeniledik ve faal hale getirdik. Hatta ‘Banadır Hastanesi’nin personelini de temin ettik. Bu çalışmalarımız hemen sonuçlarını verdi. Kamplardaki halk temel ihtiyaç maddelerine, temiz suya ve doktora kavuştu. Çocuklar arasında görülen akut açlık vakaları kontrol altına alındı. Bu noktada en iyi haberimiz şudur ki, beslenme yetersizliğine bağlı bebek ölümlerinde 25 Ağustos itibariyle sıfır rakamına yaklaşıldı. Şimdi İİT yardım koalisyonu, Somali’nin isyancıların kontrolündeki güney bölgesine inmeye karar verdi.





BM’nin Somali’ye kara üzerinden ulaşımı yok



Erdoğan’ın büyük destek verdiği belki insani yardım tarihine geçecek olan Somali kampanyasından etkilenen Suudi Arabistan, İran, Oman gibi üye ülkeler birbiri ardına yardım kampanyaları başlattı. Üçüncü hedefimiz olan uluslararası toplumu harekete geçirme konusunda iyi bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Felaketin ilk gününden beri BM ile iyi bir işbirliği içerisindeyiz. 15 Ağustos’ta Nairobi’de İİT ve BM kurumları arasında çok verimli geçen bir koordinasyon toplantısı yaptık. BM’nin Somali’ye kara üzerinden ulaşımı yok. Kenya’dan Somali’ye geçecek yardım kuruluşlarından İİT’nin koalisyon listesinde olma şartı aranıyor.





'Esas mücadele şimdi'

Bundan sonra uzun vadeli zorlu bir mücadele başlayacaktır. Bu insanların hayatlarını idame ettirmek, iaşelerini temin etmek, rehabilitasyon çalışmaları yapmak, sürdürülebilir bir yaşam ortamı ve hayat tarzına kavuşturulmalarını sağlamaktır. Ancak aslında her şeyin çözümü siyasi krizin çözülmesinde yatıyor. Biz 5 yıl önce Şeyh Şerif’in aşırı uçtan merkeze çekilmesi hususunda önemli rol oynamıştık. Şimdi ise merkeze uzak duran diğer siyasi oyuncuları da aynı şekilde ikna edebilirsek Somali’de kalıcı bir barışın temellerini atmış olabiliriz.





