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5 günde aranan 29 şüpheli yakalandı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkez Bağlar ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 5 gün içerisinde aranan 20 şüpheli ve 9 olay firarisi olmak üzere toplam 29 kişiyi yakalayarak adli birimlere sevk etti

18 Kasım 2017 19:18

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkez Bağlar ilçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, 5 gün içerisinde aranan 20 şüpheli ve 9 olay firarisi olmak üzere toplam 29 kişiyi yakalayarak adli birimlere sevk etti.
Merkez Bağlar ilçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Terörle Mücadele ve Araştırma Büro Amirliği\'ne bağlı ekipler, ilçede çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli ile işlenen olayların firarisi olarak aranan 9 kişi için kapsamlı çalışma başlattı. İlçenin işlek caddeleri ile terk edilen binaların çevresinde sıklaştırılan devriyeler ile durdurdukları şüpheli kişiler üzerinde Genel Bilgi Taraması (GBT) yapan ekipler, 20\'si çeşitli suçlardan aranan 9\'u ise işlenen olayların firarisi olarak aranan toplam 29 kişiyi yakaladı. Polis ekiplerince yakalanan 29 kişi Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
 

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