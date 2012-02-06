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Spor

5 günde 7 kıtada koştu  DUBLİN (A.A) 

06 Şubat 2012 16:16

-5 günde 7 kıtada koştu  DUBLİN (A.A) - 06.02.2012 - İrlandalı maraton koşucusu Richard Donovan, "Afrika Boynuzu"ndaki insani krize dikkat çekebilmek amacıyla 4 gün 22 saatte 7 ayrı kıtada koştu.  Sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki "World Marathon Challenge 2012" sayfasında, serüvenini 5 günden kısa sürede tamamlamayı hedefleyen Donovan'ın başarıya ulaştığı duyuruldu. Rekor denemesine 1 Şubat'ta Antarktika'ta başlayan Donovan, sırt çantası ve kısıtlı bir bütçeyle bir kıtadan diğerine havayoluyla geçiş yaptı. Zamana karşı yarışırken uykusuzluğa ve kıtadan kıtaya değişen hava sıcaklıklarına da direnç gösteren Donovan'ın rekor denemesi, Cape Town (Güney Afrika), Sao Paulo (Güney Amerika), Orlando (Kuzey Amerika), Londra (Avrupa), Hong Hong (Asya) ve Sydney'de (Avustralya) belirlenen maraton güzergahlarını kapsıyordu.  Koşu için worldmarathonchallenge.com adresine yapılan bağışların, İrlanda'nın önde gelen yardım kuruluşlarından Goal'a aktarılacağı belirtiliyor.

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