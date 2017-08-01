5 gün önce tutuklanan Evrensel yazarı hakkında iddianame hazırlandı

Geçtiğimiz perşembe günü Demokratik Toplum Kongresi (DTK) soruşturması kapsamında Diyarbakır'da tutuklanan Evrensel yazarı Yusuf Karataş hakkında iddianame hazırlandı. İddianameye göre Karataş'ın DTK içerisindeki faaliyetlerinden dolayı “Terör Örgütü Yöneticisi” olmak suçundan 22,5 yıla kadar hapsi isteniyor. 9. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianame kabul aşamasında.

Geçtiğimiz perşembe günü Diyarbakır 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan Evrensel yazarı ve EMEP MYK üyesi Yusuf Karataş hakkında bir sonraki gün “jet iddianame” düzenlendi.

Tutukluluğa itiraz edildi

Karataş’ın avukatlarından Tugay Bek, Yusuf Karataş’ın tahliye edilmesi talebi ile 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ne talepte bulunacaklarını söyledi. Sonucun önümüzdeki günlerde belli olacağını kaydeden Bek, “Son süreçte davaların uzamaması için grup halinde alınanlara tek tek dava açılıyor. Yeni metot bu. Herkes tek sanık, böylece iki celsede bitiriyorlar davaları” dedi.

DTK soruşturması kapsamında bugüne kadar aynı iddialarla yargılanan birçok ismin olduğunu belirten Bek, “Bunların önemli bir kısmı tutuksuz olarak yargılanıyor. DTK içerisinde yer almayı bu iddianame örgüt yöneticisi olarak görüyor ama DTK meşru bir şekilde faaliyetlerini yürütüyor. Karataş, 2009 ile 2013 yılları arasındaki çalışmalardan suçlanıyor. Ancak o süreçte DTK, resmi bir şekilde protokollerde yer alıyor. Cumhurbaşkanının, başbakanın karşılanmalarında bulunuyor. Anayasa taslağı için TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonuna resmi yollarla öneriler sunuyor. Tüm bunlar DTK’nın meşru bir kurum olduğunu gösteriyor. Buna rağmen 4 yıl sonra bu soruşturmanın başlatılmış olması da buraya siyasi bir elin dokunduğunun göstergesi” ifadelerini kullandı.