5 gün önce "Ne şartlar altında olursa olsun, sağlığınız için çalışıyoruz" demişti; doktor Soner Oğuz, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Bir doktor daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Denizli’nin Çivril ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Soner Oğuz, Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Çivril’de aile hekimi olarak görev yapan Dr. Soner Oğuz 13 Aralık Pazar günü hafif üşüme ve titreme belirtileri gösterdi. 3 gece boyunca ağrı çeken Oğuz’un 16 Aralık Çarşamba günü yaptırdığı test sonucu pozitif çıktı.

Çivril Devlet Hastanesi’nde yaklaşık 10 gün tedavi gören Dr. Soner Oğuz, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Oğuz’un şeker hastası olduğu öğrenildi. Evli olan Oğuz, ikiz çocuk babasıydı.

5 gün önce paylaşım yapmıştı

Dr. Soner Oğuz ölümünden 5 gün önce yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Sizi seviyoruz ama siz de bizi sevin ve bize yardımcı olun lütfen” ifadelerini kullanmıştı. Oğuz yaşadıklarını ve hislerini şu sözlerle aktarmıştı:

“Pazar akşamı hafif üşüme titreme belirtileriyle başlayan hastalığım salı akşamı dayanılmaz hale geldi. 3 gece sabahı sabah ettim. Çarşamba günü PCR yaptırdım akşamında COVID(+) olduğu haberi geldi. Son nefes dedikleri olsa gerek neredeyse son nefesim kalmıştı. 112 ile acile gittim. Soluk herhalde 30 dakika daha geciksem ben de sağlık şehidimi olacaktım bilmiyorum. Halen yaşıyorum. Ama bu sene neredeyse sorduklarımın yarısından fazlası bu hastalığı geçiren sağlık çalışanları ne şartlar altında olursa olsun, sağlığınız için çalışıyoruz, herkes bilsin. Sizi seviyoruz ama siz de bizi sevin ve bize yardımcı olun lütfen. 2-3 gün aranızda olamayacağım biraz dinlenmek istiyorum ama en kısa sürede aranıza katılacağım. Beni arayan mesaj çeken herkese teşekkür eder sevgi ve saygılarımı sunarım... Sağlık önce sağlık lütfen dikkat edin.”