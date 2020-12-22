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5 gün önce "Ne şartlar altında olursa olsun, sağlığınız için çalışıyoruz" demişti; doktor Soner Oğuz, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

22 Aralık 2020 12:26

Denizli’de doktor Soner Oğuz, Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İkiz çocuk babası olan Oğuz, kısa bir süre önce sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Ne şartlar altında olursa olsun, sağlığınız için çalışıyoruz, herkes bilsin” demişti.

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