5 gün önce intihardan vazgeçirilen inşaat işçisi, kendisini astı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DNA)- DENİZLİ\'de, inşaat işçisi Nevzat Ö. (45), bahçe duvarının demir korkuluklarına kendisini iple asarak yaşamına son verdi. Kadın arkadaşı tarafından terk edildiği için bunalımda olduğu iddia edilen Nevzat Ö.\'nün, 5 gün önce çıktığı 8 katlı binanın çatısından polis tarafından ikna edilerek indirildiği öğrenildi.

Evli inşaat işçisi Nevzat Ö., iddiaya göre, bir masaj salonunda çalışan kadın arkadaşının kendisinden ayrılması üzerine bunalıma girip, geçen 16 Ağustos\'ta, İnönü Caddesi\'ndeki 8 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çatıdan bacaklarını sarkıtan Nevzat Ö., 2 saat süren çaba sonucunda polisler tarafından ikna edilip, indirildi. Nevzat Ö., ambulansla kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, polis tarafından ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

Bu olaydan 5 gün sonra Nevzat Ö., Zeytinköy Mahallesi\'ndeki bir bahçe duvarının demir korkuluklarına bağladığı iple kendisini astı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Nevzat Ö.\'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Nevzat Ö.\'nün cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu\'na kaldırıldı. Polis, Nevzat Ö.\'nün intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.



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