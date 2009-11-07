5 gün arandı, yatağın altından çıktı!

ABD'nin Florida eyaletinde 5 gün arandığı halde bulunamayan 7 aylık bebeğin, bakıcısının yatağının altında canlı bulunması, dünya medyasının büyük ilgisini çekti.



Bebeğin annesi Chrystina Lynn Mercer tarafından bakıcısı Susan Elizabeth Baker'a verildikten 10 saat sonra kaybolduğu bildirilen bebek, yüzlerce kişinin şehrin birçok yerini günlerce aramasının ardından bakıcısının yatağının altında bulundu.



Bakıcısının yatağının altında canlı olarak bulunan Shannon Deddrick adlı bebeğin, bulunduğunda sesinin duyulmaması için sarmalandığı ve kirli bebek bezlerinin kokusunun hissedilmemesi için üzerine karbonat atılmış halde olduğu görüldü.



Bakıcı Baker, bebeğin önünde uyuşturucu kullanıp bebeği korkuttuğunu iddia ettiği ailesinden korumak olduğunu öne sürdü.



Bakıcının, 20 yıl önce de Güney Carolina'da başka bir kayıp çocuk olayıyla ilgili olduğu ortaya çıktı.



Susan Baker'ın eşinin eski karsından olan üvey oğlu Paul Leonard Baker, 1987 yılında 3 yaşındayken kaybolmuş ve tüm aramalara rağmen bulunamamıştı.



Aile 2000 yılında olayla ilgilerinin olduğu gerekçesiyle polis raporlarında suçlansa da mahkemede jüri heyeti tarafından suçlanmamış ve çocuk bulunamamıştı.



Kayıp Paul'un büyükannesi, hâlâ torununun ölümünden Susan Baker'ı sorumlu tutuyor ve torununa ölü ya da diri kavuşmayı ümit ediyor.



Bakıcının vakaları bunlarla da sınırlı değil. Kadın, üvey kızını 6 yaşındayken dövdüğü gerekçesiyle 10 yıl hapse mahkum edilmiş ancak 80 günden sonra serbest bırakılmıştı.