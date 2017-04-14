5 grafikte referanduma giderken piyasalar

Türkiye pazar günü anayasa değişikliği referandumu için sandık başına gitmeye hazırlanırken, yatırımcılar referandum sonucuna göre Türk varlıklarının nasıl bir performans göstereceğini bekliyor.

Türkiye siyasetinin referandumdan çıkacak karara göre nasıl şekilleneceği, hem orta ve uzun vadede ekonominin gidişatı hem de kısa vadede Türk varlıklarının performansı açısından önemli olacak.

Türk Lirası'nın 2016 yılını Amerikan Doları'na karşı yüzde 17 değer kaybıyla kapatması, enflasyon, iç talep, tüketici güveni ve yatırım ortamı gibi makroekonomik göstergelere etki ediyor.

Türk Lirası'nın 2017 performansına bakıldığında, gelişmekte olan ülkeler arasında Amerikan Doları'na karşı yılın başından bu yana en kötü performans gösteren para birimi olduğu görülüyor.

Diğer yandan Merkez Bankası'nın Türk Lirası'nın değer kaybına karşı faizleri yukarı çekmesiyle diğer gelişmekte olan para birimlerine karşı getirdiği kazanç ise Arjantin Peso'sundan sonra en yüksek seviyede seyrediyor.

Türk Lirası'nın ima edilen 1 yıllık getirisi yüzde 12 olarak karşımıza çıkıyor.

Bloomberg, dolar-lira opsiyonlarında bir aylık ima edilen oynaklığın Ocak ayından beri en yüksek seviye olan yüzde 18.6'ya çıkmasını ise piyasalarda referandum sonrasına dair oynaklık beklentisinin olduğu şeklinde yorumluyor.

Habere göre özellikle pazartesi günü Avrupa piyasaları kapalı olacağı için işlem hacminin düşük seyredecek olması, oynaklığın yüksek olmasına sebep olabilir.

İsviçre bankası UBS, son raporunda piyasaların referandumdan "Evet" kararının çıkacağına yönelik fiyatlama yaptığını, böyle bir durumda Türk Lirası'nın bir ay içinde yüzde 2-3 değer kazanabileceğini söylüyor.

Bloomberg'e konuşan Türk Ekonomi Bankası'ndan (TEB) analist Erkin Işık ise piyasaların "Evet" beklediğini söylemenin erken bir yorum olacağını kaydediyor.

UBS son raporunda aynı zamanda Türkiye'de hisse senetleri piyasasının referandumdan sonra Türk Lirası'nın performansına bağlı olarak şekilleneceğini belirtiyor.

Raporda, uluslararası piyasalarda işlem gören ve içinde Borsa İstanbul'dan şirketlerin hisselerini barındıran MSCI (Morgan Stanley Capital International) Türkiye endeksinin dolar cinsinden performansının Ocak ayının başından beri yüzde 25 yükseldiği aktarılıyor.

Ancak bu durumun, MSCI Türkiye endeksinin Türk Lirası cinsinden performansı ile MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksi karşılaştırıldığında, Türk Lirası'nın yaşadığı büyük değer kaybıyla ilişkilendirilebileceği vurgulanıyor.

Borsa İstanbul'da yabancıların takas toplamı içerisindeki payının yüzde 64'ün üzerinde seyretmesi, Türk varlıklarının gideceği yön açısından yabancı yatırımcının hareketini önemli kılıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı verilere göre geçen hafta yabancıların (yurt dışında yerleşik kişiler) net 116 milyon dolarlık hisse senedi aldığı görülüyor.

Böylelikle borsadaki yabancı payı son 1.5 yılın zirvesine çıktı.

Yabancılar aynı zamanda geçen hafta 487,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satın aldı.