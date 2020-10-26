5 gollü maçta kazanan Beşiktaş

Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Denizlispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Konuk ekip, Atiba Hutchinson (13'), Vincent Aboubakar (39' pen.) ve Cyle Larin'in (48') attığı gollerle galibiyete uzandı.

Ev sahibi ekibin golleri ise Muris Mesanovic (76') ve Hadi Sacko'dan (90+4') geldi.

Siyah Beyazlılar'da ayrıca Josef de Souza, 67. dakikada rakibine yaptığı faulün ardından kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından puanını 7'ye yükselten Beşiktaş, gelecek hafta Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. 5 puanda kalan Denizlispor ise haftayı bay geçecek.