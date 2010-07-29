5 general: Seminerde yoktuk...

T24 - Bu sene terfi sırası gelen 13 general Balyoz darbe planı iddianamesinde sanık olarak yer aldı. 13 sanıktan ikisi daha önce tutuklanarak tahliye edildikleri için terfi şanslarını yitirdi. Geriye kalan 11 isimden 9’unun durumu ise 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin geçen cuma günü verdiği yakalama kararına yapılan itirazlara ne yanıt verileceği ile ilintili. İddianamede sanık olarak yer alan iki isme ise yakalama kararı çıkmadı. Bu isimlerin durumunun şûrada görüşülmesi için hiçbir engel yok. Bu isimler, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Kasım Erdem ile Akdeniz Bölge Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Karasabun. İddianamedeki ifadelere göre, şûraya girecek general ve amirallerden 5 tanesi, Balyoz darbe planının görüşüldüğü öne sürelen Mart 2003 tarihinde başka birliklerde görevliymiş ve seminere hiç katılmamış.



52. Taktik Zırhlı Tugay Komutanı Tümgeneral Abdullah Dalay ile Ulaştırma Okul Komutanı Tümgeneral İhsan Balabanlı, soruşturma kapsamında tutuklanıp tahliye edildikleri için terfi şanslarını yitirdi.



6. Kolordu Komutanı Korgeneral Nejat Bek, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu, 3. Taktik Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Gürbüz Kaya, Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tümgeneral Halil Helvacıoğlu, Kara Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Ahmet Yavuz, Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanvekili Tümgeneral Salim Erkal Bektaş, Kastamonu Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın, Kocaeli Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Ahmet Türkmen ve Kocaeli Hücumbot Filo Komutanı Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu’nun durumu ise 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği yakalama kararına yapılan itiraza ne yanıt verileceğiyle ilintili. İtirazlar reddedilirse bu isimlerin terfisinin şurada görüşülmesi mümkün olmayacak.



Cumhuriyet gazetesinden Barkın Şık2ın haberine göre Tuğgeneral Erdem ve Tuğamiral Karasabun hakkında yakalama kararı olmadığı için bu isimlerin terfisi şûrada ele alınabilecek. İddianamede ortaya çıkan bir diğer önemli ayrıntı ise terfi sırasında bulunan ancak iddianame nedeniyle şûradaki durumları tehlikeye giren 5 ismin, Balyoz darbe planının görüşüldüğü savunulan Mart 2003 tarihinde başka görevlerde bulunması ve seminere hiç katılmaması. Terfi sırasında bulunan isimlerin iddianamedeki ifadeleri şöyle:





‘Görev verilmedi’





Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu: “Bana sormuş olduğunuz 05-07 Mart 2003 tarihinde ben tümamiral rütbesi ile Çanakkale Boğaz Komutanı olarak görev yapıyordum. Anılan tarihteki seminere ben katılmadım. Bu seminer öncesi veya sonrasında yine bana sormuş olduğunuz Balyoz Güvenlik Harekât Planı ile ilgili bana herhangi bir görev verilmedi ve tevdi edilmedi. Ben bu Balyoz Güvenlik Harekât Planı’nı geçen aylarda basında yer alması nedeniyle ilk defa o zaman ismini duydum.”





‘Bilgi sahibi değilim’





Tümgeneral Halil Helvacıoğlu: “2001-2003 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı görevini yaptığını, 05-07 Mart 2003 tarihide 1. Ordu Komutanlığı’nda düzenlenen plan seminerine katılmadığını, Balyoz Güvenlik Harekât Planı hakkında bilgi sahibi olmadığını, bu itibarla bu plan kapsamında yapıldığı belirtilen çalışmalar hakkında da bilgi sahibi olmadığını, belirtilen dönem itibarıyla Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanı olması nedeniyle şayet belirtilen çalışmaları yapmış olsaydı Jandarma Genel Komutanlığı’nın sorumluluk sahası tüm ülkeyi kapsadığından hazırlanan belgelerin de daha kapsamlı olması gerektiğini, atılı suçlamayla bir ilgisinin bulunmadığını...”





‘Basında adını duydum’





Tutuksuz yargılanacak olan Tuğgeneral Kasım Erdem: “1. Ordu komutanlığı tarafından 5-7 Mart tarihlerinde yapılan plan seminerine katılmakla görevliydim. Seminere katıldım, ancak seminerde kolordu komutanımın takdiminde meşru müdafaa konusu geçince planda olmamasına rağmen bu konuda bana görev verildi, ben de bunu hazırlamak amacıyla plan seminerinin birinci günü saat 11.00’den sonraki görüşmelere katılmadım, seminerin son günü kapanış gününde saat 11.00’de meşru müdafaa ile ilgili bir konuşmam oldu. Benim konuşmamdan sonra seminerin kapanış konuşması yapıldı, böylece seminer sona erdi. Ben Balyoz Güvenlik Harekât Planı adlı bir plandan basında çıkınca haberdar oldum. İfademiz alınmak üzere çağrılsaydık daha uygun olurdu.”





‘Balıkesir’de görevliydim’





Tuğgeneral Ali Aydın: “2001-2003 yılları arasında Balıkesir İl Jandarma Komutanı olarak çalıştığını, 05-07 Mart 2003 tarihinde 1. Ordu Komutanlığı’nda düzenlenen plan seminerine katılmadığını, görevi gereği milli iradeye saygılı olduğunu, Balyoz Güvenlik Harekât Planı’nın içeriği hakkında bilgi sahibi olmadığını, Balyoz Güvenlik Harekât Planı kapsamında kendisine bir görev verilmediğini, plan dahilinde listeleme, fişleme çalışması yapmadığını ve yaptırmadığını, atılı suçla bir ilgisinin bulunmadığını...”





Karasabun Gölcük’teymiş





Yine tutuksuz yargılanacak olan Mustafa Karasabun: “05-07 Mart 2003 tarihinde 1. Ordu Komutanlığı’nda düzenlenen plan seminerine katılmadığını, o tarih itibarıyla Gölcük’te denizaltı komodorluğu görevinde bulunduğunu, Balyoz, Suga, Oraj isimli eylem planlarını Sakal, Çarşaf ismiyle anılan planları basından duyduğunu, içeriklerinden haberdar olmadığını, bu planlar kapsamında herhangi bir görev almadığını, iddia olunan çalışmaların hiçbir aşamasında bulunmadığını, suç delili olarak kendisine okunan belgelerin kim tarafından ne amaçla hazırlandığını bilmediğini, atılı suçla bir ilgisinin bulunmadığını...”





‘Seminere katılmadım’





Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu:



“Ben 2003 yılında Deniz Kurmay Albay rütbesi ile Beykoz’da kurulu bulunan hücumbot filosuna bağlı 1. Hücümbot Filotillası Komodoru’ydum. Benim 2003 yılında görevli olduğum Hücumbot Filotillası Komodoru 1. Ordu’ya bağlı değildir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlıdır. 1. Ordu Komutanlığı tarafından 4-6 Mart 2003 tarihinde düzenlenen seminere katılmadığım gibi bu seminer hakkında hiçbir bilgim de yoktur. Balyoz, Suga gibi planlarla ilgim ve bilgim olmadığını yukarıda da söyledim. Zaten o tarihte bu tür planlardan bilgim olsaydı ben bunu üstlerime bildirirdim. Aslında bu tür suçlamayla ilgili soruşturma konusu edilmem bile benim mağduriyetime neden olmuştur.”





