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Dünya

5 genç kızı canlı canlı gömdüler

Pakistan'da, 'Sevdiğimle evlenirim' diyen 5 genç kızı canlı canlı gömdüler. Bir senatör de 'Bu bizim geleneğimiz' dedi.

02 Eylül 2008 03:00

'Sevdiğimle evlenirim' diyen 5 genç kızı canlı canlı gömdüler. Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yaşanan olay için bir senatör 'Geleneğimiz' dedi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde kendi seçtikleri erkeklerle evlenmek istediklerini söyledikleri için 5 kız aileleri tarafından önce vuruldu, sonra diri diri toprağa gömüldü. Ülkede insan hakları derneklerini ayağa kaldıran bu 'namus cinayeti' sonrası, eyaleti Senato'da temsil eden Israr Zehri'nin, "Bunlar yüzyıllardır devam eden geleneklerdir" açıklaması, büyük eleştiri aldı

Tepkiler üzerine İçişleri Bakanlığı'ndan Rahman Malik, "Burası Avrupa toplumu değil. Bizler farklı toplumlarız. Ama kadınlara karşı ne din ne de kültür adına şiddet hoşgörülür" şeklinde bir açıklama yaptı Ancak bu da insan hakları örgütlerini ve muhalif medyayı tatmin etmedi.

Hala nefes alıyorlardı

5 kızın toprak altında bulunduklarında hâlâ nefes aldıkları ancak hastaneye yetiştirilemeden öldükleri öğrenildi.

Protesto gösterilerine rağmen birçok Pakistanlı siyasi bunun Belucistan eyaletinin kendi kuralları olduğunu söylüyor. Ülkede her yıl 1000'den fazla kadının namus cinayetine kurban gittiği söyleniyor.

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