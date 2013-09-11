5 gazeteden 11 köşe yazarı Türkiye'nin Romanya galibiyetini yazdı

2014 Dünya Kupası Grup Elemeleri maçında Türkiye’nin Romanya deplasmanında aldığı 2-0’lık galibiyet umutların sürmesini sağladı. Pas Fotomaç’tan Levent Tüzemen, Zeki Uzundurukan, Fuat Yaman; AMK’dan Kaan Koç; Hürriyet’ten Erman Toroğlu, Hakan Ünsal; Milliyet’ten Şansal Büyüka, Uğur Meleke, Osman Şehser; Vatan’dan Sinan Engin ve Ersin Düzen A Milli Takım’ın aldığı galibiyeti köşelerine taşıdı.

5 gazeteden 11 yazarın Türkiye’nin galibiyeti hakkındaki yazılarının bir bölümü şöyle:

Levent Tüzemen – Pas Fotomaç

Ne maçtı ama!

Off offff offffffffffff… Ne gerilimdi ama… Kazanmak zorundaysanız ve maçı sadece 1-0 önde götürüyorsanız, bedava stresiniz oldu demektir!

Dün gece halimiz böyleydi. Kaf Dağı'nın ardındaki umutların peşine düşmüşüz, en kritik maçı oynuyoruz ve öndeyiz ama "sadece" 1-0. Yani kazara bir gol yedin her şey bitti!.. Hiç sevmem (!) böyle maçları, gerilim filmi gibi, bir türlü bitmek bilmiyor!

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Zeki Uzundurukan – Pas Fotomaç

AlınTERİMizle

Bazı maçlar vardır; takım çıkar maçı alır, alır da teknik adamın rolü yüzde 10'u geçmez...

Bazı maçlar da vardır ki; teknik adam dehası ile kazanılır...

Tıpkı dünkü karşılaşma gibi.

Maçın son bölümünde 1-0 öndeyiz. 100 teknik direktör saysak, 99'u skoru koruma adına defansa adam alır.

Fatih Terim, bitime 7 dakika kala Gökhan Töre'yi çıkarıp Mevlüt Erdinç'i (2. golümüzü attı) oyuna aldı. Yani forvete adam aldı. Cesaretsiz zafer olmaz. Fatih Terim'i İmparator yapan işte kenardan bu oyunu okuma zekası...

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Fuat Yaman – Pas Fotomaç

Yeni bir hava

Takımın üzerinde ciddi baskı var.

En küçük hava deliği dahi yok.

Hep kazanmalı, rakiplerde kaybetmeli.

Fatih hoca ise rahat. Takım daha kötü olmayacak hale gelmiş. İlk 10 dakika sahada sıkıntılı bir takım var. Rumenler kontrolü almış durumda.

Çıktığımız ilk kontrada Burak'la net pozisyon buluyoruz.

Gol kaçıyor ama takım rahatlıyor.

Rumenlerden iyi olduğumuzu hatırlayıp iyi oynamaya başlıyoruz.

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Kaan Koç – AMK

Gülememek

Üretkenlik gösteremeyen rakibin direnç kaybı ve son 10 dakikadaki karşı darbemiz çölde vaha gibiydi. Geçen maç “Romanya maçında filmin sonu belli olur” demiştim; artık bu ivmeyle çıkabiliriz gibime geliyor. Ama yine de gülemiyorum. Ne demiş Edip Cansever; “Gülmek bir halk gülüyorsa gülmektir!” Kısaca dün sahada kazandık ama diğer her yerde yine mağlup kaldık…

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Erman Toroğlu – Hürriyet

Hasret kalmıştık

Başta, Fatih Terim ve bütün futbolcuları tebrik ederim. Uzun zamandır seyrettiğim en iyi mücadele eden Milli Takım.

Bakın en iyi oynayan Milli Takım demiyorum! Oynayan bütün futbolular hiçbir şekilde futbol sahtekârlığı yapmadılar. Takım olmak bu. En ileri uçta oynayandan pres başlayınca bütün takım rahat ediyor. Gol pozisyonuna girersin atarsın, kaçırırsın veya yersin... Futbolda bunların hepsi var. Futbolda şansızlık da var. Bu mücadeleyi eden Milli Takım’ımız dün berabere kalsaydı şansızlık olurdu.

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Hakan Ünsal - Hürriyet

Artık ikinciliği düşünme zamanı

Maçın ilk çeyreğine bakınca birbirine denk, ne yapacağı belli olmayan, gol yiyince oyundan kopacak iki ekip gördük.

Rumenlerin seyirci desteği ile istekli bir şekilde üzerimize gelmeleri tribünleri heyecanlandırmaktan öteye gitmedi. Milli Takım’ın kaliteli ayakları ilk çeyrekten sonra kendilerini hissettirmeye başladı. Golü bulduğumuz dakika ve sonrasında Arda’nın liderliğinde orta saha ile forvet arasındaki yakın ve iyi pas alışverişleri maçtaki hakimiyetimizi teyit etti. İlk yarı golü bulmaya ve oyuna hakim olmaya yetecek kadar oynadık.

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Şansal Büyüka – Milliyet

Fatih'in aslanları

Daha düne kadar bu takım değil miydi, ezilen, büzülen yenilen...

Bu takım değil miydi, puana hasret, galibiyete aç kalan...

Oysa bu çocuklar bizim çocuklar...

Dün ezilen, büzülen;

Bugün tarih yazan bizim çocuklar...

Onları zamanında “Usta”ya teslim etseydik, çok şey değişirdi...

İnanın çok şey değişirdi...

Ama geç kaldık... “Usta”ya gel demek için çok geç kaldık...

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Uğur Meleke – Milliyet

Henüz otobüse binmedik!

Türkiye, UEFA kulüpler sıralamasında geçen yılı 10’uncu, Romanya ise peş peşe kötü sezonların ardından 18’inci bitirdi. Türkiye Süper Ligi’nde bir oyuncunun ortalama market değeri 1,8 milyon Euro iken, aynı rakam Romanya’da sadece 500 bin Euro dolayında. Süper Lig’de 50, Romanya Liga 1’de 29 A Milli futbolcu forma giyiyor. Yani Türkiye Ligi, Romanya Ligi’nden açık ara üstün.

Türkiye’nin Romanya’ya üstünlüğü sadece lig kalitesinde değil, lejyonerlerde de ay-yıldızlılar pol pozisyonunda: Romanya kadrosunda hiçbir lejyoner Şampiyonlar Ligi oyuncusu yokken, Türkiye’nin Devler Ligi yarışçıları Arda-Ömer ilk 11’de, Nuri kulübedeydi dün gece.

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Osman Şehser – Milliyet

İmparator’un Milli Takımı

Dünya Kupası’na gidemezsek çok üzüleceğim... Andorra ve dün geceki Romanya maçını seyrettikten sonra bu çocukların nasıl başarısız olduklarını anlayamıyorum... Fatih Terim, Milli Takıma çok büyük hava getirmiş... Abdullah Avcı zamanı o dökülen, motivasyonunu kaybetmiş futbolcuların yerine kazanma hırsları en üst seviyeye çıkmış futbolcular topluluğu gelmiş... Arda belki de hayatının en iyi futbolunu oynuyor, ulusal takımımızın beyni... Defansta, orta sahada, hücumda her yerde Arda var... Gökhan Gönül, Caner, Gökhan Töre, Selçuk İnan ve diğerleri dün gece kazanmak için resmen savaştılar... Ve analarının ak sütü gibi bu galibiyeti hak ettiler...

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Sinan Engin – Vatan

Fatih Terim’in eli değmiş

Şimdi bir mekan düşünelin.. Bu mekan çok güzeldir ama hiç müşteri gelmez. İnsanlar da sorarlar ‘Ya kardeşim bu mekan nedene hiç iş yapmıyor?’ diye. Sonra gün gelir bu mekanın işletmecisi değişir ve bu mekan bir bakarsın en revaçta yer oldu. İşte bizim Milli Takım da böyle. Çok iyi futbolcularımız var. Bu grubun Hollanda’dan sonra tartışmasız en iyi takımı biziz. Ama nelerle uğraşıyoruz. Fatih Terim gelmeden önce Brezilya’ya veda etmiştik. Ama şimdi Fatih Terim geldi, aynı o mekan gibi milli takım da canlandı ve revaçta oldu.

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Ersin Düzen – Vatan

İmparator bitti demeden bitmez

Helal olsun çocuklar, helal olsun İmparator...Önce olimpiyatların kaybedilişi, sonra basketbolda yaşadığımız hayâl kırıklığından sonra bu zafere o kadar çok ihtiyacımız vardı ki, teşekkürler hepinize.



Belki bu yaz Brezilya’da olacağız, belki de tüm çabaya rağmen evimizde kalacağız; bunu zaman gösterecek, ama bir gerçek var ki, “mucizeye yürüyüş” sonuna kadar devam edecek.

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