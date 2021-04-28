5G ihalesi 2022'de yapılacak

5G ihalesi ne zaman? Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 2022 yılında 5G frekans ihalesini tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Dünya’nın haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 2022 yılında 5G frekans ihalesini tamamlamayı, 2023 yılında da ilk sinyali vatandaşların hizmetine sunmayı hedeflediklerini bildirdi.

Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yerli 5G teknolojileri için heyecanın katlanarak arttığını ifade etti.

2020 yılında 5G test şebekelerini deneyerek önemli başarı sağladıklarını belirten Sayan, “2022 yılında frekans ihalemizi tamamlayarak, 2023 yılında ilk 5G sinyalini vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.