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5 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken sahte kimlikle yakalandı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ şüphelisi, sınır devriyelerince yakalanarak gözaltına alındı

20 Ekim 2017 18:28

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de yasa dışı yollardan Yunanistan\'a kaçmak isteyen 5 FETÖ şüphelisi, sınır devriyelerince yakalanarak gözaltına alındı.
Edirne 54\'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı\'na bağlı Hudut Birliği devriye askerleri, yasa dışı yollardan Yunanistan\'a kaçmak isteyen 5 şüpheli ve yanlarında iki çocuk yakaladı. Yapılan ilk incelemede FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen öğretmenlerin de aralarında bulunduğu 2\'si kadın 5 şüpheli gözaltına alındı. Üzerlerinden sahte kimlik çıkan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

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