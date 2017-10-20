5 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken sahte kimlikle yakalandı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de yasa dışı yollardan Yunanistan\'a kaçmak isteyen 5 FETÖ şüphelisi, sınır devriyelerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edirne 54\'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı\'na bağlı Hudut Birliği devriye askerleri, yasa dışı yollardan Yunanistan\'a kaçmak isteyen 5 şüpheli ve yanlarında iki çocuk yakaladı. Yapılan ilk incelemede FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen öğretmenlerin de aralarında bulunduğu 2\'si kadın 5 şüpheli gözaltına alındı. Üzerlerinden sahte kimlik çıkan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.