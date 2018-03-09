5 FETÖ şüphelisi avukat adliyede (2)

AVUKATLAR SERBEST

Kayseri\'de 3 gün önce FETÖ oturmalarına katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve bu sabah sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 avukat, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.