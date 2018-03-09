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5 FETÖ şüphelisi avukat adliyede (2)

AVUKATLAR SERBEST Kayseri'de 3 gün önce FETÖ oturmalarına katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve bu sabah sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 avukat, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

09 Mart 2018 19:33

AVUKATLAR SERBEST
Kayseri\'de 3 gün önce FETÖ oturmalarına katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve bu sabah sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 avukat, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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