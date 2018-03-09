5 FETÖ şüphelisi avukat adliyede (2)

AVUKATLAR SERBEST
Kayseri'de 3 gün önce FETÖ oturmalarına katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve bu sabah sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 avukat, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı
09 Mart 2018 19:33
AVUKATLAR SERBEST
Kayseri\'de 3 gün önce FETÖ oturmalarına katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve bu sabah sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 avukat, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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