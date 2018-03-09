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5 FETÖ şüphelisi avukat adliyede

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de FETÖ/PDY'nin sohbet oturmalarına katıldıkları iddiasıyla 3 gün önce gözaltına alınan 5 avukat, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi

09 Mart 2018 13:22

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de FETÖ/PDY\'nin sohbet oturmalarına katıldıkları iddiasıyla 3 gün önce gözaltına alınan 5 avukat, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin FETÖ/PDY örgütüne yönelik yaptığı operasyonda, cemaatin sohbet oturmalarına katıldıkları gerekçesiyle 3 gün önce gözaltına alınan avukatlar Ali S., Sezai B., Uğur U., Mustafa G., ve Mustafa Ç. sorgularının ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde bulunan Adli Tabipliğe getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Buradaki  işlemlerin ardından 5 avukat, nöbetçi Sulh ceza mahkemesine çıkarıldı.

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