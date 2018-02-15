5 FETÖ şüphelisi adliyeye gönderildi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de FETÖ/PDY örgütüne üye oldukları gerekçesiyle 2 gün önce gözaltına alınan 2\'si kadın 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin 13 Şubat\'ta Kayseri ve Çorum\'da FETÖ/PDY\'ye yönelik gerçekleştirdiği operasyon kapsamında örgütün kriptolu iletişim programı \'ByLock\'u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve aralarında meslekten ihraç edilen öğretmen, mühendis ve eczacının bulunduğu 2\'si kadın 5 kişi, tamamlanan sorgularının ardından sağlık kontrolü için önce adli tabipliğe, ardından da mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye gönderildi.

Bu arada, 2 ilde gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde aranan 2 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı



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