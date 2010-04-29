5 farklı dil kullanılan Senato

T24 - İspanyol Senatosu'nun yönetmenliğinde yapılan değişiklikle, bundan sonra genel oturumlarda 5 dilin kullanılmasına olanak sağlandı.





Senato'da bulunan özerk bölgelerin milliyetçi partilerinin inisiyatifi ve iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) desteğiyle bundan sonra Senato genel kurulunda yapılan görüşmelerde İspanyolca dışında Galiçyaca, Baskça, Katalanca ve Valensiyaca'nın da kullanılmasına olanak tanındı.





17 özerk yönetimden oluşan İspanya'da İspanyolca (castellano) tüm ülkede resmi dil olsa da Katalanca, Baskça, Galiçyaca, Valensiyaca gibi diller kullanıldıkları özerk yönetimlerde İspanyolca ile birlikte resmi dil olarak kabul ediliyor. Bu özerk yönetimlerin parlamentolarında gerek İspanyolcanın gerekse o bölgenin dilinin kullanılmasına izin veriliyor, ancak mecliste buna olanak sağlanmıyordu. Ancak Senato'da yapılan oylama sonucunda bu değişti.





Senato'da çok dilliliğin kabul edilmesiyle ilgili olarak PSOE Sözcüsü Leire Pajin yaptığı açıklamada "Gerçek İspanya çok dilli. Bu parlamento, halkın konuştuğu tüm dilleri konuşmak zorundadır" dedi.







'5 dil komedi'







Senato'da 5 dil konuşulmasını "komedi" olarak değerlendiren ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) ise İspanyol Senatosu'nun neredeyse Avrupa Parlamentosuna dönüştüğünü savundu.





PP'den Juan Van Halen, "İspanya, dünya çapında gülünç duruma düşecek. Başbakan, bakanlar veya tüm senatörlerin, kendi ülkelerinin parlamentosundaki genel oturumda kulaklıkla oturduklarını düşünebiliyor musunuz?" dedi.