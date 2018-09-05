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Spor

5 Eylül Çarşamba DHA Spor Gündemi

Nuri Şahin yeni formasına kavuştu! (GÖRÜNTÜLÜ) Werder Bremen ile ilk maçına çıkan Şahin'e taraftarlar yoğun ilgi gösterdi

05 Eylül 2018 12:26

Nuri Şahin yeni formasına kavuştu! (GÖRÜNTÜLÜ)
Werder Bremen ile ilk maçına çıkan Şahin\'e taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
Nuri Şahin: \"Sağlıklı bir şekilde sahada olmayı, sürekli oynayarak takıma katkı vermeyi hedefliyorum\"

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
18.30 Milliler, Rusya maçı hazırlıklarını sürdürecek.

RUSYA MİLLİ TAKIMI
19.30 Rusya Milli Takımı, Trabzon\'a gelecek.

FENERBAHÇE
- Sarı lacivertli ekip Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ
18.00 Siyah beyazlı ekip, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

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