5 Eylül Çarşamba DHA Spor Gündemi

Nuri Şahin yeni formasına kavuştu! (GÖRÜNTÜLÜ)
Werder Bremen ile ilk maçına çıkan Şahin\'e taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
Nuri Şahin: \"Sağlıklı bir şekilde sahada olmayı, sürekli oynayarak takıma katkı vermeyi hedefliyorum\"
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
18.30 Milliler, Rusya maçı hazırlıklarını sürdürecek.
RUSYA MİLLİ TAKIMI
19.30 Rusya Milli Takımı, Trabzon\'a gelecek.
FENERBAHÇE
- Sarı lacivertli ekip Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
BEŞİKTAŞ
18.00 Siyah beyazlı ekip, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.