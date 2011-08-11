5 eski özel harekatçı tutuklandı

T24 - Faili meçhul cinayetler kapsamında gözaltına alınan 5 özel harekatçı mahkeme tarafından tutuklandı.



Susurluk hükümlüsü eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın'ın geçtiğimiz Haziran ayında verdiği ifadeler doğrultusunda 1994'te işlenen 4 faili meçhul cinayetin sorumlusu olduğu iddia edilen 5 özel harekat polisi yapılan operasyonlarla gözaltına alınmıştı. 5 özel harekatçı; Ayhan A, Uğur Ş, Seyfettin L, Ayhan Ö ve Enver U soruşturmayı yürüten özel yetkili savcılar tarafından sorguya alındı.



Yapılan sorgulamanın ardından şahıslar, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi ağır ceza mahkemesine sevk edildiler. Şahıslar 1994'te işlenen Sağlık Bakanlığı müfettişi Namık Erdoğan, Altındağ Nüfus Müdürü Necip Baskın, DEP Ankara il Başkanı Faik Candan ve Avukat Yusuf Ekinci cinayetlerinden sorumlu tutuluyorlar.





