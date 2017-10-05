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Spor

5 Ekim Perşembe DHA Spor Gündemi

(özel) Rıza Çalımbay'dan Eto'o itirafı  "Benim ne Eto'o ile, ne Nasri ile, ne de başka bir oyuncu ile sorunum olmadı" "Antalyaspor'da bu sene huzuru kaybettik" "Beşiktaş benim için çok kutsal bir yer" (özel) Castrol Ford Team Türkiye, Avrupa şampiyonluğu

05 Ekim 2017 12:31

(özel) Rıza Çalımbay\'dan Eto\'o itirafı 
\"Benim ne Eto\'o ile, ne Nasri ile, ne de başka bir oyuncu ile sorunum olmadı\"
\"Antalyaspor\'da bu sene huzuru kaybettik\"
\"Beşiktaş benim için çok kutsal bir yer\"

(özel) Castrol Ford Team Türkiye, Avrupa şampiyonluğuna emin adımlarla ilerliyor
Serdar Bostancı: \'\'Avrupa Ralli Şampiyonası\'nda şampiyonlukla dönmek de en büyük arzumuz\'\'
Murat Bostancı: \'\'Hedef rallinin şampiyonlar liginde başarılı olmak\'\'

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI YARIN İZLANDA İLE KRİTİK MAÇA ÇIKACAK 
-A Milli Takım Dünya Kupası yolunda
-İlk rakip İzlanda 
-Lucescu iddialı 
-Ay-Yıldızlılar gruptan nasıl çıkar?
-İki maçı kazanırsak en kötü play-off oynayacağız 
11.00 Milli Takım kafilesi Eskişehir\'e gidecek.
12.10 Millilerin uçağı Eskişehir\'e inecek.
18.15 Teknik direktör Mircea Lucescu ve bir futbolcu, Eskişehir Yeni Stadyumu\'nda düzenlenecek basın toplantısına katılacak.
18.45 A Milli Takım, İzlanda maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
İZLANDA MİLLİ TAKIMI
11.00 Teknik direktör Heimir Hallgrimsson ve bir oyuncu basın toplantısında konuşacak.
11.30 İzlandalı oyuncular hazırlıklarını tamamlayacak.

BEŞİKTAŞ
17.00 Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürecek.

GALATASARAY
11.00 Galatasaray Odeabank, medya gününde basınla bir araya gelecek.
11.00 Sarı-kırmızılılar, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

FENERBAHÇE
Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları devam edecek.


TRABZONSPOR\'DA 3 GÜNLÜK İZİN BİTİYOR
19.00 Bordo-mavililer, Teleset Mobilya Akhisarspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri\'nde 3 grupta 9 karşılaşma oynanacak.
C GRUBU
19:00 Azerbaycan - Çek Cumhuriyeti (Ondrej Celustka)
21:45 San Marino - Norveç (Martin Linnes)
21:45 Kuzey İrlanda - Almanya  
E GRUBU
19:00 Ermenistan - Polonya 
21:45 Karadağ - Danimarka  (Scekic)
21:45 Romanya - Kazakistan  (Sapunaru, Lung,  Stancu, Gaman)
F GRUBU
21:45 İngiltere - Slovenya (Nejc Skubic)
21:45 Malta - Litvanya  
21:45 İskoçya - Slovakya (Durica, Hubocan, Bero, Kucka )

U21 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI
17:00 Güney Kıbrıs - Türkiye

TEKVANDO
Avrupa Tekvando Federasyonu (WTE) tarafından Macaristan\'ın başkenti Budapeşte\'de düzenlenecek olan Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası başlıyor.

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