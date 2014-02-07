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5. Demokratikleşme Paketi'nde tecavüz suçları yok!

5. Demokratikleşme Paketi'nde önleyici dinlemeler yok ve İl Emniyet müdürlerinin soruşturması Adalet Bakanı'nın iznine bağlanıyor

07 Şubat 2014 09:47

Hülya Karabağlı / Ankara

AKP'nin  22 maddelik 5. Demokratikleşme Paketi gecek hafta   salı  günü  Adalet  Komisyonu'nda  görüşülecek.   CHP  paketin  17 Aralık operasyonu önlemi olarak nitelendirirken, BDP  TMK'nin tümüyle kaldırılmaması  ve toplumda infial oluşturan  suçların  düzenlenmemesini  eksiklik olarak görüyor.

Tutukluluk süresi için ayrı  madde gerekir

BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan,  yasa tekilfinde TMK'nin 10.maddesinin kaldırılmasının, tutukluluk süresinin tek başına indirildiği anlamına gelmediğini  söyledi.  Kaplan,  tutukluluk süresini 5 olarak  düzenleyen  ayrı bir maddenin  gerekebileceğine dikkat çekti. 

Tecavüz,  taciz, cinsel saldırı suçları yok

 Pakette  toplumda  'infial uyandıran' suçların yer almamasının eksiklik olduğunu anlatan  Kaplan, "Tecavüz, taciz,  cinsel saldırı gibi suçlar düzenlenmemiş.  Linç girişimine  neden olan  suç tipleri  bu pakette yer almıyor.  Bunu da düzenlemek gerekirdi" dedi.

MİT, Emniyet ve  jandarmanın  dinlemeleri

 Hasip Kaplan,  pakette  'sınırsız  dinleme' olarak  yorumlanan 'önleyici dinleme'yi önleyen bir  düzenleme yapılmadığını söyledi.   " Şehirden şehire  dinlemeler yapıldı" diyen Kaplan,   MİT,  Emmniyet ve  Jandarmanın  'önleyici dinlemeleri' konusunda önlemin önemine  dikkat çekti.

İl  emniyet müdürlerinin soruşturması

CHP İstanbul  Milletvekili  Ali  Özgündüz,  paketin 15. maddesiyle,   il emniyet müdürleri ve jandarma  komutanlarının  soruşturmasının  Adalet Bakanı'nının iznine bağlandığını söyledi.  

Pakette  neler  var?

 

Suç dışı tapeler yok edilecek

 

Telefon dinlemeleri yeniden düzenleniyor. Buna göre şüpheli hakkında kuvvetli suç şüphesi ve somut bir delil bulunamazsa savcılık kararıyla telefon dinlemesi yapılabilecek. Bu karar en geç 24 saat içinde savcılık tarafından ağır ceza mahkemesine sunulacak ve karar alınacak. Dinlemelerde suç dışı belge ve tapeler yok edilecek.

 

Dinlemelere takılan 3. kişilerle ilgili olarak dava açılamayacak

 

Dinlemelerin yapılabilmesi için eskiden olan tek hakimin onayı kaldırılıyor. Dinleme için "mahkemeden oy birliği ile kararı” şartı getiriliyor. Dinleme taleplerine, kimin dinleneceğine ilişkin belge eklenmesi de zorunlu hale getiriliyor.

Telefon dinlemesine ilişkin süreler 6 aydan 3 aya indiriliyor. Örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak sürenin müteaddit defalar uzatılmasına son veriliyor ve bu durumda en fazla 3 ay uzatılabilmesi imkanı getiriliyor.

 

Somut delil yoksa bilgisayara el konamayacak

 

Bilgisayar, bilgisayar programı ve kütüklerinde arama kopyalama ve el koyma yeniden düzenleniyor. Buna göre göre kuvvetli suç şüphesi somut delil olmadan bilgisayarlar aranamayacak, el konulamayacak. El koyma işlemi sırasında sistemdeki bütün verilerin yedeklemesi yapılacak. İstemesi halinde kopya şüpheli veya avukatına verilecek.

 

Belgelerin bir fotokopisi verilecek

 

Soruşturmaya konu suçun işlendiği konusunda somut delil ve belge edilememesi halinde kamu görevlileri mahkeme kararıyla gizli soruşturmacı olarak görevlendirilebilecek. Dosyalardaki, belgeleri inceleyip gerekirse fotokopisini alabilecek.

Özel yetkili mahkemeler ve özel yetkilik savcılıklar kaldırılacak. Özel yetkili mahkemelerin baktığı davalar suçun işlendiği yerde bulunan ağır ceza mahkemelerinde görülecek.

Kişisel verilerin korunması amacıyla, bu verileri hukuka aykırı olarak kaydedenlere, yayanlara veya ele geçirenlere verilecek cezalar önemli derecede artırılıyor. Kişisel verileri Sızdıranlara verilen cezanın alt sınırı bir yıldan, iki yıla çıkarılıyor.

 

Tutukluluk süresi 5 yıl

 

Özel yetkili mahkemelerin görevine giren suçlarda uygulanmakta olan azami 10 yıllık tutuklama süresi, 5 yılla sınırlandırılacak.

Birden fazla suç işleyenler ile suçu meslek edinenler bakımından tutuklamayı kolaylaştırıcı düzenleme getiriliyor.

-Teknik araçlarla izleme tedbirine ilişkin süreler 8 haftadan 4 haftaya indiriliyor. Örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak sürenin müteaddit defalar uzatılmasına son veriliyor. Bu durumda süre en fazla 4 hafta uzatılabilecek.

Sanığın, mevcut yerdeki mahkemeye çıkma ihtimali bulunamazsa, en yakın mahkemeye sesli ve görüntülü ifade verebilecek

 

Mevcut dinleme kararları sil baştan

 

Mevcut dinleme kararlarının tümü, yasa kabul edildiğinde geçersiz hale gelecek. Dinlemelerin devam edebilmesi için yeniden karar alınması gerekecek

Şüpheli ve sanık avukatlarının, dosyanın içeriklerine ulaşması sağlanacak.

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