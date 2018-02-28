5 çocuk, 10 torun sahibi kadının okuma azmi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan\'ın öncülüğünde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında Kayseri\'de 8 kursiyere sertifika verili. Sertifika alanlardan birisi de 5 çocuk, 10 torun sahibi 65 yaşındaki Hatun Karaca oldu.

Ülke genelbinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında Kayseri\'de Kocasinan Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün gerçekleştirdiği programla 2 aylık okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan 8 kursiyere düzenlenen törenle sertifikaları dağıtıldı. 8 kursiyer arasında bulunan 5 çocuk, 10 torun sahibi Hatun Karaca da aldığı eğitim sonrası sertifika almaya hak kazandı. Hiç okula gitmediğini ve okuma bilmediği zamanlarda çok büyük zorluklar yaşadığını ifade eden Karaca \"Çocuklarım evlendikten sonra eşimle baş başa kaldık. Okuma yazma benim için büyük bir uhde idi. Açılan bu kurs sayesinde okuyabiliyor, yazabiliyorum. Otobüs üzerinde yer alan levhaları , ilaç isimlerini okuyabiliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ederim\" diye konuştu.

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