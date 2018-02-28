T24 LogoT24 Logo
Gündem

5 çocuk, 10 torun sahibi kadının okuma azmi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında Kayseri'de 8 kursiyere sertifika verili

28 Şubat 2018 14:53

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan\'ın öncülüğünde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında Kayseri\'de 8 kursiyere sertifika verili. Sertifika alanlardan birisi de 5 çocuk, 10 torun sahibi 65 yaşındaki Hatun Karaca oldu.
Ülke genelbinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında Kayseri\'de Kocasinan Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün gerçekleştirdiği programla 2 aylık okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan 8 kursiyere düzenlenen törenle sertifikaları dağıtıldı. 8 kursiyer arasında bulunan 5 çocuk, 10 torun sahibi Hatun Karaca da aldığı eğitim sonrası sertifika almaya hak kazandı. Hiç okula gitmediğini ve okuma bilmediği zamanlarda çok büyük zorluklar yaşadığını ifade eden Karaca \"Çocuklarım evlendikten sonra eşimle baş başa kaldık. Okuma yazma benim için büyük bir uhde idi. Açılan bu kurs sayesinde okuyabiliyor, yazabiliyorum. Otobüs  üzerinde yer alan levhaları , ilaç isimlerini okuyabiliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ederim\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yasin DALKILIÇKAYSERİ DHA CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ErdoğanEmine ErdoğanKayseriSertifikaHatun KaracaKayseri Kocasinan BelediyesiMilli Eğitim MüdürlüğüHiçKaracaOkumaAçılanOtobüsEmeğiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24