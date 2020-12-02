5 çocuğa istismar iddiasıyla yargılanan imama 37,5 yıl hapis cezası

Van’ın Özalp ilçesi Dönerdere köyünde 12 yaşından küçük en az beş çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen köy imamı M.Ş.G'ye 37.5 yıl hapis cezası verildi.

Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada karar açıklandı. M.Ş.G'nin 37.5 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildi.



Mağdur çocuklardan H.A.'nın avukatı Erkan Sayyiğit kararla ilgili, ''Çok bıçak sırtı bir dosyaydı, açıkçası suçun imam tarafından işlenip işlenmediği biraz muğlak kaldı. Dosyada sadece delil olarak mağdur beyanları vardı, onlarda beyanlarını değiştirdiler evet beyanları belki baskı altında değiştirdiler ama gerçekten böyle bir olay gerçekleşti mi gerçekleşmedi mi o tam net değil, şimdi bir insan 37 yıl ceza aldı bu ciddi bir sorun teşkil edecektir ilerleyen zamanlarda. Her ne kadar bizde baştan beri imamın suçu işlediğine kanaat getirsek bile daha sonra yaşanan gelişmeler ve aldığımız duyumlar bizim olayın gerçekten imam tarafından işlenip işlenmediğini sorgulamamıza sebebiyet verdi. Tabii bunun istinaf süreci olacak ama mahkemenin maddi hakikatin ortaya çıkması ve taraflar açısından mağduriyetlerin daha artmaması için daha detaylı bir araştırma yapması gerekirdi'' dedi.

"On iki yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı, sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı, çocuğun cinsel istismarı" suçlarından yargılanan cami imamıyla ilgili süreç geçen yıl başladı.

Van'ın Özal ilçesi Yeni Dönerdere Ortaokulu'nda 23 Mayıs 2019 tarihinde çocuklara bilgilendirme amacıyla verilen ‘’Çocuk İhmali ve İstismarı’’ seminerinden sonra bazı öğrencilerin köylerinde 20 yıldır imamlık yapan M.Ş.G tarafından cinsel istismara uğradığı iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

Çocukların Çocuk İzleme Merkezi’nde ifadelerinin alınmasının ardından şüpheli hakkında başlatılan soruşturma davaya dönüştü. Tutuklu yargılanan cami imamıyla ilgili savcılık mütalaasında "Tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde, her ne kadar mağdurelerin beyanlarında değişiklik olmuş olsa da, mağdurelerin kovuşturma aşamasındaki beyanlarının aileleri tarafından etki altına alınarak verdirilebileceği, bu çerçevede çocuk izlem merkezindeki ilk beyanlarına itibar edilmesi gerektiği, bu itibarla sanığın yukarıda ayrıntılarıyla izah edildiği üzere üzerine atılı müsnet suçları işlediği anlaşıldığı" ifadelerine yer verildi.

Mütalaada sanık cami imamının "sadece dersine iyi çalışan çocuklara moral vermek için iki eliyle başlarını okşadığını, bunun dışında çocuklara karşı başka bir davranışının olmadığını, kesinlikle çocukların başka yerlerine dokunmadığını, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini beyan ettiği" de belirtildi.