5 CIA ajanı Türkiye'de iz peşinde

Afganistan'daki CIA üssünde 8 ajanın ölümüne yol açan Ürdünlü Balavi'nin izini süren CIA, 5 ajanını apar topar Türkiye'ye gönderdi. Ajanlar, ailesi İstanbul'da yaşayan Balavi'nin Türkiye'deki olası örgütsel ilişkilerinin peşine düştü.



Afganistan'da Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın (CIA) merkez üssüne saldırı düzenleyerek 7'si CIA ajanı, biri de Ürdünlü istihbaratçı toplam 8 ajanın ölümüne neden olan Humam Halil Ebu Mulal El Balavi'nin Türkiye bağlantılarını incelemek üzere 5 CIA ajanının Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Akşam gazetesinde yer alan habere göre, ABD'li ajanların Balavi'nin evli olduğu Türk gazeteci Defne Bayrak'ı araştırmak için geldiği öne sürülüyor.



ABD'nin Afganistan'daki insansız uçaklara ev sahipliği yapan Chapman Üssü'nde 30 Aralık'ta yaşanan intihar saldırısında 7 CIA ajanı ölmüştü. Saldırıyı düzenleyen 33 yaşındaki Doktor Humam Halil Ebu Mulal El Balavi'nin Türkiye'de burslu olarak İstanbul Tıp Fakültesi'nde okuduğu ve 2002 yılında mezun olduğu ortaya çıkmıştı.



Bir Türk gazeteciyle evli olduğu ortaya çıkınca Belavi'nin Türkiye'deki bağlantılarını ve saldırının detaylarının araştırmak için CIA'den 5 ajan önceki gün Ankara'ya geldi. ABD'li ajanların Balavi'nin Türk eşiyle görüşmek istedikleri iddia ediliyor.



CIA'nin apar topar ajanlarını Türkiye'ye göndermesinde son dönemdeki güvenlik zafiyeti tartışmasının payının büyük olduğu düşünülüyor. ABD Başkanı Barack Obama, önceki gün yaptığı toplantıda CIA yetkililerini istihbarat zayıflığı nedeniyle eleştirmişti.





Çocuklar babalarının şehit olduğunu bilmiyor



Afganistan'ın Host vilayetindeki Chapman Askeri Üssü'ne intihar saldırısı düzenleyen Ürdünlü Doktor Humam Halil Ebu Mulal El Balavi'nin Türk eşi Defne Bayrak İstanbul'da ortaya çıktı. Gazeteci, yazar ve çevirmen Bayrak, eşinin Afganistan'a tıpta uzmanlık eğitimi için bir üniversiteye kayıt olmaya gittiğini söyledi.



Bayrak, eşini, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim gördüğü dönemde tanıdığını ve 2001 yılında evlendiklerini söyledi. 2002 yılında eşinin tıp fakültesini bitirmesinin ardından Ürdün'e taşındıklarını ifade eden Bayrak, 'Eşim Ürdün'de mesleğini yapmaya başladı. 2003 ve 2004 yıllarında da kızlarımız dünyaya geldi. Mutlu bir evliliğimiz vardı'' dedi.



2009 yılının ekim ayında ise kesin olarak yeniden Türkiye'ye dönüş yaptıklarını belirten Bayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Ben burada bazı basın kuruluşlarına makaleler yazmaya başladım. Eşim, Afganistan'a tıpta uzmanlık eğitimi için bir üniversiteye kayıt olmaya gitmişti. Orada işlerini tamamladıktan sonra dönecekti. Kendisiyle yüz yüze en son Mart ayında görüşmüştük. Telefonda en son 10 gün önce görüştük.



Afganistan'da uzmanlığını yapmaktan vazgeçtiğini, Türkiye'de eğitimini tamamlamak istediğini söylemişti. Çok üzgünüm.''





10 aydır ondan haber alamadık



Ürdünlü Doktor Humam Halil Ebu Mulal El Balavi'nin Ürdün'de yaşayan annesi Shnara Fadel El Balavi, oğlundan 10 aydır haber alamadıklarını açıkladı.



El Balavi, telefonla arayan AFP muhabirine oğluna ne olduğunu öğrenmek istediğini belirterek 'Oğlum namaz kılardı. Kuran okurdu. Ancak radikal bir dinci değildi. Türkiye'de tıp fakültesinde okurken bir Türk gazeteci ile evlendi. Leyla ve Lina isimli iki çocukları oldu' dedi. Oğlunun Zarka yakınlarındaki Filistin Mülteci Kampı'nda doktorluk yaptığını anlatan anne El Balavi, geçen yıl oğlunun Ürdün'de sorgulandığını ancak bir suçlama yöneltilmediğini belirten anne şunları anlattı: 'Geçen yıl ABD'de okumak için vize başvurusu yapmıştı. Sonra Türkiye'ye gideceğini söyledi. Ancak hiç gitmediğini öğrendik. Karısı da oğlum hakkında hiç bir şey bilmiyor. Şubat sonundan beri ondan hiç bir haber alamadık.'



9 çocuk annesi El Balavi, Kuveyt'in işgalinden sonra Ürdün'e kaçtıklarını söyledi. Anne El Balavi, 25 Aralık 1977 doğumlu oğlunun Kuveyt'te yaşayan bir ikiz kardeşi olduğunu da açıkladı.





Usame'yi Che'ye benzetmiş



İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi 2000 yılı mezunu Defne Bayrak, bazı site ve yayınlara makale yazıyor. Bayrak'ın 'Neden Müslüman Oldular' ve 'Usame Bin

Laden Doğu'nun Che Guevara'sı isimli kitapları yayınlandı.





CIA ajanı olamaz



Defne Bayrak, eşinin 'CIA ve El Kaide bağlantıları olduğu'' yönündeki iddiaları gazetelerden okuduğunu, ancak kendisinin böyle bir bağlantısı olduğuna asla inanmadığını kaydetti. 'Eşim CIA adına çalışsaydı neden onlara saldırsın?'' diyen Bayrak, iddiaların asılsız olduğunu savundu. Defne Bayrak, 'Eşinizin cenazesinden haberiniz var mı?'' sorusuna da 'Şu an için cenazeden haberimiz yok. Evimde taziyeleri kabul ediyorum. Çok üzgünüm. Çocuklarım da babalarının şehit olduğunu bilmiyorlar'' yanıtını verdi.





Başkan fırçası



ABD Başkanı Barack Obama, önceki gün düzenlediği güvenlik zirvesinde 'yolcu uçağına düzenlenen saldırı girişiminin Amerikan istihbaratının hatası sonucu olduğunu ve ülkenin güç bela kurtulduğunu' belirterek CIA Başkanı Panetta'yı hedef aldı. Panetta'nın görevden alınabileceği konuşuluyor.