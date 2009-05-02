5. büyük olma yolunda!



Turkcell Süper Ligde son 15 haftadır liderlik koltuğunu rakiplerine kaptırmayan Sivasspor, Gaziantepspor'u deplasmanda yenerek liderliğini sürdürmek istiyor.



Ligde 30. haftaya 60 puanla lider olarak giren Sivasspor, yarın saat 15.00'te Gaziantep Kamil Ocak Stadyumu'nda 39 puanla 9. sırada yer alan Gaziantepspor ile karşılaşacak. Sonucu ligin zirvesi açısından büyük önem taşıyan maçı hakem Selçuk Dereli yönetecek. Dereli'nin yardımcılıklarını Özgür Çetiner ve Adil Sinem'in yapacağı maçta, Nihat Akman dördüncü hakem olarak görev alacak.



Bu sezon liderlik koltuğunu 15. haftada Trabzonspor'dan devraldıktan sonra bir daha rakiplerine kaptırmayan ve geride kalan 29 haftada 15'i üst üste olmak üzere 16 haftayı lider olarak kapayarak önemli bir başarı yakalayan Sivasspor, Gaziantepspor deplasmanından 3 puanla dönerek son 4 haftaya lider olarak girmek istiyor.



Sivasspor'da, zorlu Gaziantepspor maçı öncesinde Sedat Bayrak'ın sakatlığı sürüyor. Hafta içi yapılan idmanlarda takımdan ayrı çalışan Sedat'ın Gaziantep ekibi karşısında forma giymesi zor gözüküyor. Kırmızı-beyazlılarda sarı kart cezalısı İbrahim Dağaşan da Gaziantepspor karşısında forma giyemeyecek.



-8. RANDEVU-



Bugüne dek ligde 7 kez karşılaşan iki ekip, yarın 8. randevuya çıkacak. İki takım arasında yapılan 7 lig maçının 3'ünden Sivasspor, 1'inden ise Gaziantepspor galip ayrılırken, 3 maç golsüz eşitlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Sivasspor rakip filelere 7 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü. Sivasspor'un birinci ligde ilk kez mücadele ettiği 2005-2006 sezonunda oynanan 2 maç golsüz eşitlikle sonuçlandı. 2006-2007 sezonunun ilk yarısında Gaziantep'te oynanan maçı evsahibi ekip 1-0, ikinci yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşmayı ise Sivasspor 2-1 kazanmayı başardı. Geçen sezonun ilk yarısında Sivas'ta oynanan maçtan 2-0 galip ayrılan Sivasspor, ikinci yarıda deplasmanda oynanan karşılaşmada ise Gaziantep ekibi ile 0-0 berabere kaldı. Bu sezonun ilk yarısında Sivas'ta oynanan maçı ise Sivasspor 3-0 kazandı.



-YİĞİDOLAR 5. BÜYÜK OLMA YOLUNDA-



Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek Trabzonspor'dan sonra şampiyonluğa ulaşan ikinci Anadolu kulübü olarak Türk futbol tarihine geçmeyi hedefleyen Sivasspor, kalan 5 maçını kazandığı takdirde, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyecek.



Sezon sonunda şampiyonluğa ulaştığı takdirde, Türkiye'de ''4 Büyükler'' olarak bilinen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından şampiyonluk sevinci yaşayan 5. kulüp olarak da tarihe geçecek olan Sivasspor'u son 5 haftada birbirinden zorlu maçlar bekliyor.



Bu 5 maçlık zorlu periyotun il ayağında Gaziantepspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Sivasspor, son 4 haftada ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Gençlerbirliği ile iç sahada, Hacettepe ve Galatasaray ile ise dış sahada karşı karşıya gelecek.



Sezonun ilk yarısının son 5 maçında 5 galibiyet elde ederek 15 puan toplayan Sivasspor'un, bu 5 maçlık periyotta göstereceği performans merak ediliyor. Ligin ilk yarısının son 5 maçlık periyodunda iç sahada Gaziantepspor'u 3-0, Hacettepe'yi 2-1, Galatasaray'ı 2-0 yenen Sivasspor, dış sahada ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 ve Gençlerbirliği'ni 2-1 yenmeyi başarmıştı.



-SON 7 MAÇTA YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ-



Bu sezon geride kalan 29 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik, 3 mağlubiyetle 60 puan toplayan Sivasspor, ligdeki son 7 maçında yenilgi yüzü görmedi. Ligde en son 22. haftada deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-2 yenilen Sivasspor, bu mağlubiyetin ardından ligde yaptığı 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.



Sahasında bu sezon yenilgi yüzü görmeyen Sivasspor, bu başarılı performansını deplasman maçlarına da yansıtmak istiyor. Bu sezon aldığı 3 mağlubiyetini de deplasmanda alan Sivasspor, Gaziantepspor'u yenerek dış sahadaki 6. galibiyetine imza atmayı hedefliyor.



Sivasspor, bu sezon geride kalan haftalarda dış sahada yaptığı 14 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet almıştı.



