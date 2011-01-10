-5 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİYE İSRAİL'DEN ÇALIŞMA İZNİ KUDÜS (A.A) - 10.01.2011 - İsrail, 5 binden fazla Filistinlinin yasal olarak İsrail'de çalışmasına onay verdi. İsrail Sanayi, Ticaret ve İstihdam Bakanlığı sözcüsü, ''Hükümet Batı Şeria'da 5 bin 125 Filistinliye daha çalışma izni vermeyi kararlaştırmıştır'' dedi. Sözcü, bu kişilerden 4 bininin inşaat, diğerlerinin tarım sektöründe istihdam edileceğini belirtti. İsrail'de 15 bin Filistinlinin yasal çalışma izni bulunuyor. 10-15 bin Filistinli ise kaçak çalışıyor.