-5 BİN YILLIK KAPI ZÜRİH (A.A) - 20.10.2010 - İsviçre'nin Zürih kentinde arkeologlar, 5 bin yıllık bir kapı ortaya çıkardı. Arkeolog Niels Bleicher, kavak ağacından yapılmış antika kapının, çok iyi korunmuş menteşeleri ve dikkat çekici tasarımı ile ''sağlam ve zarif'' durumda olduğunu belirtti. Bleicher, kapının M.Ö. 3100 yılına ait olduğunu söyledi. Bir yeraltı otoparkının inşaat alanında kazı çalışmaları yapan arkeologlar, M.Ö. 3700 ve 2500 yılları arasında varolmuş enaz 5 cilalı taş devri köyünün izlerine de rastladı. Kazı alanında ayrıca çakmak taşından bir hançer ve gelişkin bir yay gibi eşyalar da ortaya çıkarıldı.