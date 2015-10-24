5 bin ton pamuk kül oldu

Aydın'ın Söke ilçesindeki bir iplik fabrikasının deposunda çıkan yangında 5 bin ton pamuk küle döndü. Alevler bitişikteki fabrika kısmına sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından 2 saatlik çaba sonucu güçlükle söndürülürken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sarıkemer Mahallesi yakınlarındaki iplik fabrikasının deposunda bugün saat 15.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek depodaki pamukların tamamını sardı. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayılan yangına 10 itfaiye aracıyla müdahale edildi.



Traktör ve iş makineleri ise depodaki alevlerin bitişikteki iplik fabrikasına sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Alev alev yanan pamuk balyalarını söndürmekte büyük güçlük yaşandı. Deponun arkasında bulunan LPG tüplerinin ise alevler ulaşmadan yerinin değiştirilmesi olası daha büyük bir faciayı önledi.

10 milyon lira değerinde pamuk yandı

Dumanların çevre ilçelerden farkedildiği yangında depodaki 10 milyon lira değerinde olduğu belirtilen 5 bin ton pamuk kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonucu alevler kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürerken alevlere müdahale eden fabrika işçilerinden 3’ü dumanda etkinlendi. Üç işçiye olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibi tarafından ambulansta ayakta müdahale edildi. Depodaki pamukların sigortalı olduğu belirtilirken jandarma yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.