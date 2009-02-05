5 bin suçlu eski polisin silah ruhsatı var

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün araştırmasında, suça karıştığı için meslekten çıkarılmasına rağmen silah ruhsatları iptal edilmeyen yaklaşık 5 bin eski polis olduğu ortaya çıktı.





Emniyet Genel Müdürlüğü, eski Özel Harekat Daire Başkanvekili İbrahim Şahin’in 2002 yılında ceza almasından sonra, polis kimliğinin ve silah ruhsatlarının iptali için yazı yazılmasına karşın kendisine tebligat yapılmadığını ortaya çıkarmıştı.



Bunun üzerine silah dosyaları kapsamlı incelendi. İlk sonuçlar, tıpkı İbrahim Şahin gibi silah ruhsatları iptal edilmesi gereken yaklaşık 5 bin eski polis bulunduğunu ortaya çıkardı. Bunların büyük çoğunluğunu, haklarındaki soruşturmalar nedeniyle meslekten ihraç edilenler oluşturuyor.



Bu personelle ilgili dosyaların tutulmadığı, bazılarının ise iptalinin yapılmadığı saptandı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüklerinde silah ruhsatlarıyla ilgili bilgi ve kayıt güncelleme çalışmalarına başlandı.



Emniyet Genel Müdürlüğü, ihmali olanlarla ilgili ayrı bir idari çalışma daha yapacak.

