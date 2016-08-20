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Spor

5 bin metre finalinde Yasemin Can 6'ıncı oldu

Kadınlar 5 bin metre finalinde Kenya'dan Vivian Jepkemoi Cheruiyot, olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı

20 Ağustos 2016 12:14

2016 Rio Olimpiyat Oyunları atletizm branşında, Türkiye'yi kadınlar 5 bin metrede temsil eden Yasemin Can, finalde 6'ncı sırayı elde etti.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen atletizm müsabakalarında, kadınlar 5 bin metre finali yapıldı.

Bu mesafede son Avrupa şampiyonu milli atlet Yasemin Can, yarışı 14.56.96'lık derecesiyle 6'ncı sırada tamamladı.

 

Altın madalya Cheruiyot'un

 

Kadınlar 5 bin metre finalinde Kenya'dan Vivian Jepkemoi Cheruiyot, olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Cheruiyot, 14.26.17'lik derecesiyle birinci sırayı alarak kariyerinin ilk olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı.

Bir diğer Kenyalı atlet Hellen Onsando Obiri, 14.29.77'lik süresiyle gümüş madalyayı boynuna taktı.

Etiyopya'dan kadınlar 10 bin metrenin altın madalyalı ismi Almaz Ayana ise 14.33.59'luk zamanıyla bronz madalya aldı.

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