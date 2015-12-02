5 bin litre sahte içkiyi kendisi için üretiyormuş!

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir imalathaneye yapılan baskında 5 bin 260 litre sahte içki bulundu. Gözaltına alınan M.U., emniyetteki ifadesinde, ele geçirilen içkiyi kendisi için ürettiğini söyledi.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinin sahte içki imalathanesi olarak kullanıldığını tespit etti.



Daireye düzenlenen operasyonda, plastik fıçı ve cam kavanozlarda depolanan toplam 5 bin 260 litre sahte içkiyle içki imalatında kullanılan damıtma makinesi ele geçirildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan M.U.'nun, emniyetteki ifadesinde, ele geçirilen içkiyi kendisi için ürettiğini söylediği belirtildi.



M.U. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.