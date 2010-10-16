5 bin km'yi tarayabilen 900 milyon dolar değerindeki radar X-band

T24 - ABD’nin, füze kalkanı projesinin en önemli ayağını oluşturan ve Türkiye’ye de yerleştirmek istediği X-Band adı verilen radar sisteminin menzili 5 bin km.





X Band adlı sistemin maliyeti 900 milyon dolar. Kurulması düşünülen radarın 5 bin kilometre ötedeki bir tenis topunu tespit ederek füze bataryalarına tam koordinatını verebilme kapasitesine sahip olduğu söylendi. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:



Türkiye ile ABD arasında İran ve Kuzey Kore’nin uzun menzilli füzelerinden kaynaklanan tehdit nedeniyle NATO bünyesinde bir füze kalkanı kurulması için müzakereler yürürken pazarlığın kilit noktası dün Amerikan Washington Post gazetesinde yer aldı. Türkiye, Washington’a “Bu sadece Türkiye bünyesinde konuşlandırılacak bir proje olmamalı. NATO içinde geniş bir alana yayılmalı” itirazında bulunmuştu. Washington Post’un haberine göre ABD füze kalkanı projesinin en önemli ayağı olarak görülen ve atılan füzeyi tespit edip izleyerek onu vuracak bataryalara koordinat bildiren radar sistemi X-Band’i kurmak istiyor. 900 milyon dolarlık bu radar sistemi belirli bir bölgeye sabit olarak yerleştirildiği gibi gemi üzerine ya da denize platform olarak da kurulabiliyor. Gemi üzerine kurulduğunda mobilite imkanı bulması sayesinde çok daha geniş bir alan için radar faaliyeti yürütebiliyor.





İsrail ve Pasifik’te kurulu



ABD ile Türkiye arasındaki müzakerelerde Washington’un Türkiye’ye bir sabit radar sistemi kurmanın yanısıra Akdeniz ve Karadeniz’e konuşlandırılacak gemilere yerleştirilecek radar sistemleri için de onay istediği belirtildi. Hem karada hem de kuzey ve güneydeki denizlerde bu radar sisteminin kurulması olası bir İran füze tehdidinde 3 radardan edinilecek bilgilerle İran füzesinin yerinin, hızının ve rotasının çok hızlı bir şekilde tespit edilebilmesini sağlayabilecek. Amerikan Savunma Bakanlığı müsteşarı Townsend, “Ankara şimdi bir karar verecek” ifadesini kullandı. Washington Post’a göre Türkiye’nin buna karşı çıkması durumunda ikinci adres ise Bulgaristan olacak. X-Band dünyanın en gelişmiş radar sistemi olarak kabul ediliyor. Ortalama menzili 2 bin kilometre olmasına rağmen mobil haldeyken bu menzil 5 bin kilometreye kadar çıkabiliyor. Amerika’da yapılan testlerde uzmanlar 4 bin 700 kilometre uzaklıktaki bir beyzbol topunu havaya atıldıktan sonra takip edebildi. Amerikan Savunma Bakanlığı bu sistemlerden birini Kuzey Kore’nin füzelerine karşı Alaska’ya yerleştirdi, bir diğer ise Pasifik’te hareket halinde bulunuyor. Ayrıca İsrail’e de bu radar sisteminden yerleştirilmiş durumda.





50 BİN TONLUK KALKAN



Uzunluk: 116 metre

Yükseklik: 85 metre

Değeri: 900 milyon $

Ekip: 75-85 kişi

Menzil: 2000-5000 km.

Ağırlık: 50 bin ton