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Dünya

5 bin km. öteden hayat kurtardı

İnternette kamera aracılığıyla konuştuğu kişinin intihara kalkıştığını gören ABD'li Coltrane, polise haber verdi

06 Şubat 2009 02:00

ABD'nin New Jersey eyaletinde bir kişi, yaklaşık 5 bin kilometre uzaktaki California eyaletinde intihara teşebbüs eden bir gencin hayatını kurtardı.

22 yaşındaki Jesse Coltrane, internette kamera aracılığıyla konuştuğu 18 yaşındaki kişinin bileklerini keserek intihara teşebbüs etmek üzere olduğunu fark edince sadece ilk adını ve telefon numarasını bildiği kişiyi intihar etmemesi yönünde ikna çabasına girişti.

Olumlu ilerleyen görüşmeye rağmen, ''arkadaşının'' bileğini kestiğini gören Coltrane, polisi arayarak gencin telefon numarasını verdi ve adresinin tespit edilmesini sağladı.

Polisin hastaneye kaldırdığı gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve psikolojik tedavi görmeye başladığı belirtildi.


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