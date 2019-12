5 bin kişiyi öldüren JİTEM dağıtılmadı

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Sezgin Tanrıkulu: JİTEM dağıtılmadı. Sadece kadroları aktif değil. Eleman ağı aynen duruyor. JİTEM'in öldürdüğü veya öldürdükten sonra kaybettiği 5 bin civarında insan var .



Ergenekon davasında Veli Küçük ve Arif Doğan'dan sonra yine adı Güneydoğu'da faili meçhul cinayetlere karışan emekli tuğgeneral Levent Ersöz tutuklandı. Üç isim de JİTEM'de görev yaptı. Emekli albay Abdülkerim Kırca ise tutuklanacağı korkusuyla intihar etti. Bu dört isim de Güneydoğu'da faili meçhul cinayetler, işkence ve kayıplarla yaratılan korku imparatorluğunun lideriydi. Özellikle Kırca ve Ersöz Diyarbakır ve Şırnak halkının korkulu rüyasıydı. Ersöz'ün tutuklanmasıyla bölgede bir hareketlilik başladı. Aileler kaybedilen yakınlarının dosyalarının yeniden açılması için savcılıklara koşuyor. Peki, terörle mücadele bahanesiyle öldürülen veya kaybedilen kaç insan var? Bunların kaçını JİTEM öldürdü? Kaçıyla ilgili dava açıldı? Ergenekon davası, faili meçhul dosyaların akıbetini nasıl etkileyecek?



Sabah gazetesinden Ecevit Kılıç bu soruları yıllardır faili meçhul dosyalara bakan avukat ve eski Diyarbakır Barosu Başkanı Sezgin Tanrıkulu'na sordu.



- Levent Ersöz, Veli Küçük ve Arif Doğan gibi JİTEM'ci komutanların tutuklanması Kürtlerde nasıl bir etki yaptı?

Büyük bir heyecan yarattı. Herkesin gözü, faili meçhul cinayetlerin araştırılıp araştırılmayacağında. Kürtler, en azından bu isimlerden hesap sorulabildiğini gördü. Hesap sormak da kolay değil, çünkü bölgede bir de çatışmalar devam ediyor. Türkiye bu çatışma sürecini bir vesileyle sonlandırabilirse, bunların üzerine gitmenin psikolojik zemini daha fazla olur.



- JİTEM dağıtıldı mı?

JİTEM'in eleman ağı aynen duruyor. Değişik illerde görev yapıyorlar. O dönemde üsteğmen, yüzbaşı olanlar şimdi binbaşı veya yarbay. Emekli olanların da yerini yenileri aldı. Bu yapının ordu içinde dağıtıldığı görüşünde değilim. Sadece aktif değil. Ama aktif hale getirilme çabalarının bulunduğu eski Özel Harekât Dairesi Başkan Vekili İbrahim Şahin'in tutuklanmasıyla ortaya çıktı.



- 300 kişilik özel ekip kurma girişimi mi?

Evet. JİTEM kadroları devlet içinde arındırılmalı. Daha isimleri deşifre olmamış Jİ- TEM'ciler mevcut. JİTEM'in bu isimler tutuklanana kadar varlığını sürdürdüğü kesin.



- İtirafçılar ne yapıyor?

İtirafçıların yüzde 90'ı bugün orduda sivil memur olarak görev yapıyor. Faili meçhul cinayetlerde itirafçılar tetikçi olarak kullanıldı. İbrahim Babat adlı itirafçı 61 kişiyi öldürmekle yargılandı. Sadece 6 yıl ceza aldı. Serbest kalınca da jandarma istihbaratta sicil memuru olarak işe alındı?



- Faili meçhul sayısı kaç? 18 bin gibi ciddi bir rakamdan bahsediliyor?

Bu konuda net bir rakam söylemek mümkün değil.



- JİTEM'in öldürdüğü veya öldürdükten sonra kaybettiği kaç kişi var?

4 binden fazla, 5 bin civarında. Ama net rakamı bulmaya çalışıyoruz. Terörle mücadeleden kaynaklanan zararların karşılanmasına ilişkin bir yasa var. Bu yasa uyarınca yaşam hakkıyla ilgili bütün bölgede yapılan başvurular mevcut. Orada bir sayı var. Tabii onun içinde örgütün (PKK) gerçekleştirdiği eylemler de var; öldürülen korucular, öğretmenler... Onları çıkarttıktan sonra net rakam ortaya çıkacak. Bir de bölgedeki avukatların arşivleri var. Bende 26 faili meçhul başvurusu var.



Ersöz, görev yaptığı Şırnak'ta imparatordu



- Ergenekon ne kadar önemli?

Türkiye'nin bütün geçmişinin bir iddianameyle temizlenmesi mümkün değil. Ergenekon bir adım, bir başlangıç. Levent Ersöz gibi birisinin sahte kimlikle yakalanacağını, gizlenmek için sakal bırakacağını tasavvur etmek mümkün değildi. Bu bile tek başına önemli. 1991'de Şırnak'ta görev yaptığı dönemde kentin tümü yakılıp yıkıldı. 2001'de yeniden aynı yerde görev yaptığı sırada gözaltılar için gittiğimiz jandarmada "Şırnak çok değişmiş, yeni binalar yapılmış. Ama insanların kafası değişmemiş, kafalarını değiştirmeye geldim" dedi.



- Ersöz, Şırnak halkı için ne ifade ediyor?

İmparatordu. Her şeyi yapabilecek kudrette ve yetkideydi. Abdülkerim Kırca da öyleydi. Suçsuz insanları gözaltına alıp, öldürürlerdi. Kimseye hesap vermezlerdi. Tutanak tutmadan sorgularlardı. JİTEM'in bu kadrosunun cezaevinde olması tek başına ayrıca önemlidir. Bundan sonra yasadışı faaliyetler, hukuk dışına çıkmalar olmaz. Bunlar ya darbe yapacak ya da faili meçhul cinayet işleyemeyecekler. Arada kendilerine vazife çıkartıp insanları götürüp kaybetme cesaretini gösteremezler artık. Kendilerine de dokunulabileceğini gördüler.



- Ergenekon savcıları burada araştırma yaptı mı?

İstedikleri dosyalar oldu. Diyarbakır'daki savcıdan halen devam eden JİTEM davasının soruşturma dosyasını istediler. Diğer taraftan Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Jİ- TEM davasında da mahkeme, Ergenekon dosyasının CD kayıtlarını istedi. Bir bilgi aktarımı söz konusu.



- Bu bilgi alışverişi Güneydoğu'daki faili meçhul cinayetler dosyalarını etkiler mi?

Faili meçhullerle ilgili soruşturmalar olayın meydana geldiği noktadaki savcılar tarafından yürütülüyor. Ergenekon'la birlikte yapılması gereken savcıların faili meçhul dosyalara dava açmaları. Gerek Ergenekon gerek itirafçı Abdülkadir Aygan'ın itiraflarıyla bağlantı kurmaları lazım. Her olayla ilgili her savcının somut çalışma yapması şart. Devletin elinde yeteri kadar bilgi ve veri var. Bu dosyaların yeniden açılması için siyasi irade yeterli.