5 bin kişiyi öldüreceklerdi

Mumbai saldırılarının ardından istifalar başladı

Adı 'Azam Amir Kasab' olarak açıklanan Pakistan asıllı 21 yaşındaki terörist, esas hedeflerinin 5 bin kişiyi öldürmek olduğunu, Tac Mahal Oteli'ni havaya uçurmak istediklerini söyledi. Kendilerini Mumbai'ye getiren balıkçıyı da vahşice öldürdüklerini anlattı.Hindistan'ın Mumbai şehri geçtiğimiz hafta tarihinin en kanlı günlerini yaşadı. 11 militan çarşamba akşamı şehirde 12 farklı noktaya el bombaları ve otomatik silahlarla saldırdı. 3 gün süren rehin eylemi sonunda resmi rakamlara göre 195 kişi yaşamını yitirdi.Ancak Hint polisi ölü sayısının 300'ü geçebileceğini belirtti. Dün polis sağ olarak ele geçirilen tek militan olan Pakistanlı Azam Amir Kasab'ın ifadesini yayınladı. 21 yaşındaki Kasab esas hedeflerinin 5 bin kişiyi öldürmek olduğunu söyledi ve ekledi: "Bize son nefesimizi verene kadar öldürmemiz emri verildi..."Diğer militanlarla birlikte Pakistan'ın Keşmir bölgesinde 5 ay boyunca deniz piyadesi eğitimi aldıklarını söyleyen Kasab, saldırı planının 6 ay önce yapıldığını ve saldıracakları noktalara bir ay önce keşif gezisi düzenlediklerini söyledi. Tac Mahal Oteli rehinelerle birlikte havaya uçurmayı planlayan grup, yanlarındaki plastik patlayıcılar binanın sağlam temellerine zarar veremeyince planı değiştirme kararı aldı.Militanlar arasında Tac Mahal Oteli'nde mutfak görevlisi bir arkadaşlarının da olduğunu kaydeden Kasab, saldırı için yolculuklarına 21 Kasım'da başladıklarını söyledi. Diğer militanlarla BlackBerry cep telefonunu kullanarak iletişim kurduklarını söyleyen Kasab, botla kendilerini taşıyan balıkçının kafasını keserek öldürdüklerini, böylece arkalarında kimseyi bırakmadan şehre kadar rahatça gelebildiklerini ve planlarında önemli bir siyasiyi kaçırmanın da olduğunu söyledi.Öte yandan, Pakistan Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari, Hindistan'dan, Mumbai'de geçen hafta düzenlenen saldırılar yüzünden ülkesini cezalandırmamasını istedi ve militanların bölgeyi savaşa sürükleyebilecek güce sahip olduğunu söyledi.Zerdari, Financial Times gazetesinde bugün yayımlanan demecinde, "Kötü niyetli devlet dışı aktörlerin, iki nükleer komşu ülke arasında yeniden savaş çıkarma tehdidi arz ettikleri" uyarısında bulundu.Leşker-i Tayibe örgütünün eğittiği Pakistanlıların bu saldırıları düzenlemesiyle ilgili olarak Zerdari, kendilerinin de bu örgüte karşı mücadele verdiğini hatırlattı.ABD'deki 11 Eylül saldırıları ve Irak'taki olayları örnek gösteren Zerdari, Mumbai'deki saldırıların da militanların benzer eylemleri sürdürme çabası olduğunu kaydetti. Zerdari, bu tehditle birlikte savaşılması gerektiğini bildirdi.