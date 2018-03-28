5 bin kişiyi dolandırdılar; 2 milyon liralık vurgun parasıyla Mısır'da tatil yaptılar

İstanbul, İzmir ve Tekirdağ’da vatandaşların cep telefonlarına “Krediniz onaylandı” ve “Bankalardan kredi çıkartabiliriz” yazılı mesajlar göndererek yaklaşık 2 milyon TL’lik vurgun yapan 70 kişilik çete çökertildi. 5 bin kişiyi dolandırdığı belirlenen çete elebaşı B.G., vurgun paralarıyla Mısır’da tatil yapmış.

Bir çağrı merkezi kuran çete, vatandaşların cep telefonlarına “Krediniz onaylandı” ve “Bankalardan kredi çıkartabiliriz” yazılı mesajlar gönderiyorlardı. Kendilerini, bankalarla anlaşmalı bir danışmanlık firmasının görevlisi olarak tanıtıp, arayanları tuzağa düşürüyorlardı.

DHA'nın haberine göre, çetenin çağrı merkezi çalışanları, tuzağa düşen vatandaşlara, “Kredinizi banka hesabınıza yatıracağız. Size vereceğimiz onay kodu ile işlem masrafı olarak ön ödeme yapmanız gerekiyor” diyordu. Dolandırıcıların yönlendirmesiyle PTT şubelerine giden vatandaşlar çete üyelerinin verdikleri hesaplara işlem masrafı adı altında kendilerinden istenilen 200 TL’den bin TL’ye kadar para yatırıyordu. Kredilerin banka hesaplarına yatmaması üzerine dolandırıldıklarını fark eden çok sayıda kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne şikayetçi oldu.

5 şehirde örgütlenmişler

İstanbul Siber Şube ekipleri, altı aylık takiple çete üyelerinin çağrı merkezi olarak kullandıkları adresleri tespit etti. İstanbul, Tekirdağ ve İzmir’de beş çağrı merkezi ofisine baskın yapıldı.

Çete lideri B.G., İzmir’deki lüks villasında gözaltına alındı. 70 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 51’i tutuklandı. 87 dizüstü bilgisayar, 160 sim kart, 14 harici disk, 161 cep telefonu, 24 harici bellek, 10 hafıza kartı, 8 tablet bilgisayar, kişisel bilgilerin bulunduğu not defteri, çok sayıda fatura, ajanda, sözleşme ve makbuz ele geçirildi. 19 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Vurgun parasıyla lüks tatil

Bir yıl önce kurdukları çağrı merkezlerinden yaklaşık 2 milyon TL dolandırıcılık yaptıkları belirlenen çetenin elebaşı B.G.’nin ailesi ile birlikte geçtiğimiz yıl Haziran ayında Mısır’a tatile gittiği ve vurgun paralarıyla lüks tatilde dalış yaptığı ortaya çıktı.

Dolandırıcıların kullandığı bilgisayarlarda yapılan incelemelerde 10 milyon kişiye ait kimlik bilgisi çıktı. Polis bu kişilerin dolandırılıp dolandırılmadığı konusunda incelemenin sürdüğünü mağdur ve dolandırılan para miktarının artabileceğini açıkladı

Çete liderinin eşi T.G. ile çete üyesi G.A.’nın sekiz aylık hamile olmaları ve doğumlarının yakın olması sebebiyle serbest bırakıldıkları bildirildi.