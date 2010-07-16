5 bin kişiye Dünya Kupası'nda yasa dışı bahisten tutuklama

T24 - 2010 Dünya Kupası için de boş durmayan Asyalı bahisçilere INTERPOL'ün düzenlediği operasyonda 5 binden fazla kilşi tutuklanırken 10 milyon dolar paraya da el konuldu. Çin, Hong Kong, Macao, Malezya, Singapur ve Tayland'da 800 ayrı yere baskın yapıldığını bildiren yetkililer, operasyonlarda yas dışı bahis için kullanılarn araba, bilgisayara ve kredi kartları ve cep telefonlarına da el koyduklarını açıkladı.



INTERPOL, Güney Afrika'daki Dünya Futbol Kupası maçlarında yasadışı bahis oynatılmasıyla ilgili olarak Asya ülkelerinde yürütülen geniş çaplı operasyonda, 5 binden fazla kişinin tutuklandığını ve 10 milyon dolar tutarında paranın ele geçirildiğini belirtti.



Merkezi Lyon'da bulunan uluslararası polis işbirliği örgütünden yapılan açıklamada, bir ay süren operasyonda Çin, Hong Kong, Macao, Malezya, Singapur ve Tayland'da 800 ayrı yere baskın düzenlendiği ve arama yapıldığı belirtildi.



INTERPOL icra direktörü Jean-Michel Louboutin, operasyonun sadece tutuklama sayısı ve ele geçirilenler nedeniyle değil, polisiye işbirliği açısından da çok başarılı olduğunu belirterek, yasadışı spor müsabakası bahislerinin yalnızca suç örgütleriyle değil, aynı zamanda yolsuzluk, para aklama ve kadın ticaretiyle de bağlantılı olduğunu, bu operasyonun uzun vadede önemli etkisi olacağını kaydetti.



Operasyonda polislerin, yasadışı bahis oynatılmasında kullanılan otomobiller, kredi kartları, bilgisayarlar ve cep telefonları da ele geçirdikleri belirtildi.





