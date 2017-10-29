T24 LogoT24 Logo
Gündem

5 bin kişi Cumhuriyet için koştu

Kutlamalar kapsamında "5. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu" düzenlendi

29 Ekim 2017 22:26

Cumhuriyet'in kuruluşunun 94. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, "5. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu" düzenlendi.

Seka Park'ta 3 kilometre halk koşusu, 10 kilometre Cumhuriyet Koşusu ve çocuk maratonu olmak üzere 3 ayrı kategoride düzenlenen yarışlara, yaklaşık 5 bin yerli ve yabancı sporcu katıldı.

Yarışların startını Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu verdi.

Koşunun 10 kilometre erkekler kategorisinde Kenyalı sporcular Benard Sang birinci, Hillarry Kirayo ikinci, Kimutai Kiplimo üçüncü oldu.

Kadınlar kategorisinde ise ilk 3 sırayı Kenya'dan Esther Chesang, Türk sporcu Sevilay Eytemiş ve Kenyalı atlet Stellah Barsosio aldı.

3 kilometre halk koşusunda, erkeklerde Murat Kurtak birinci, Sinan Tatlı ikinci ve Berke Ertaş üçüncü olurken, kadınlarda ise birinciliği Bensu Bozdağ, ikinciliği Ayşegül Gökçe, üçüncülüğü de Gizem Akkuş elde etti.

Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini, Vali Aksoy ve Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu ile AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker verdi.

Çocuk maratonu kategorisinde derecelendirme yapılmazken, katılım sağlayan 2 bin çocuğa anı madalyası ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

ETİKETLER

Cumhuriyetkoşubayram

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24