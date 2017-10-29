5 bin kişi Cumhuriyet için koştu

Cumhuriyet'in kuruluşunun 94. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, "5. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu" düzenlendi.

Seka Park'ta 3 kilometre halk koşusu, 10 kilometre Cumhuriyet Koşusu ve çocuk maratonu olmak üzere 3 ayrı kategoride düzenlenen yarışlara, yaklaşık 5 bin yerli ve yabancı sporcu katıldı.

Yarışların startını Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu verdi.

Koşunun 10 kilometre erkekler kategorisinde Kenyalı sporcular Benard Sang birinci, Hillarry Kirayo ikinci, Kimutai Kiplimo üçüncü oldu.

Kadınlar kategorisinde ise ilk 3 sırayı Kenya'dan Esther Chesang, Türk sporcu Sevilay Eytemiş ve Kenyalı atlet Stellah Barsosio aldı.

3 kilometre halk koşusunda, erkeklerde Murat Kurtak birinci, Sinan Tatlı ikinci ve Berke Ertaş üçüncü olurken, kadınlarda ise birinciliği Bensu Bozdağ, ikinciliği Ayşegül Gökçe, üçüncülüğü de Gizem Akkuş elde etti.

Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini, Vali Aksoy ve Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu ile AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker verdi.

Çocuk maratonu kategorisinde derecelendirme yapılmazken, katılım sağlayan 2 bin çocuğa anı madalyası ve çeşitli hediyeler takdim edildi.